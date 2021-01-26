Atatürk´ün Gaziantep´e gelişinin 88'inci yıl dönümü kutlandı



Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 88'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende; Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Onat Kutlar Tiyatro Solanu'nda devam eden törenlere, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'O GÜNÜN HEYECANINI BÜTÜN YÜREĞİMİZLE HİSSEDİYORUZ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün Gaziantep´e gelerek Gaziantep´in kahramanlığını tüm dünyaya, bütün Türkiye´ye örnek olarak gösterdiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Atamız şehrimize geldiğinde şu anda Arkeoloji Müzesi yaptığımız balkona çıktı ve bir konuşma yaptı. Konuşmada söylediği cümleler o kadar önemli ki; 'Gaziantep güzel şehir. Gaziantepliler vatansever, çalışkan ve cesaretlidir, Gaziantep her şeyin en iyisine layıktır' dedi. Gaziantep için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi ve Gaziantep Lisesi'nin yapılma kararı o gün alındı. Bugün bu güzel günü kutlamak için bir aradayız. O günün heyecanını bütün yüreğimizle hissediyoruz."

Program, Atatürk'ün en sevdiği şarkıların ve koro tarafından seslendirilmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ

2021-01-26 14:40:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.