Vali Gül ve Başkan Şahin hububat ihracatçılarını kutladı

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eğitime verdikleri desteklerden dolayı Güneydoğulu ihracatçıları kutladı.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokol töreni sonrası GAİB’i ziyaret eden Vali Gül ve Başkan Şahin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile görüşerek GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi hakkında bilgi aldılar. Artuklu Üniversitesi bünyesinde eğitim verecek olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bölge ve ülke gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ihracatçıların eğitime yönelik desteklerinin her geçen gün arttığını belirterek GAİB Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi ve GAHİB Halı Meslek Lisesinin ardından GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin önemli yatırımlar olduğunu belirterek Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’nın şahsında bölge ihracatçılarına eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. İhracatçıların sadece ülke ekonomisinin kalkınmasına değil, aynı zamanda üretim, istihdam ve eğitim alanında da gelişimine büyük destekler verdiklerini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de hububat ihracatçıları tarafından Mardin’in Midyat İlçesinde yapımı gerçekleştirilecek olan GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin sektörel eğitim yanında gençlere yeni vizyonlar kazandırması açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya'da Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de eğitim alanında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Vali Gül ve Başkan Şahin GAİB'i ziyaretlerinde imza töreni için Gaziantep’e gelen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'la da Mardin’deki gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

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