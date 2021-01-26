Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 227 kişiye ceza

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Gaziantep'te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 227 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağını ihlal eden 227, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 51, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 şahsa idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 136 şahsı ikaz etti.

Denetimlerde 127 işyerinin hijyen ve korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

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