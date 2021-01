Atattürk'ün Gazi kente gelişi kutlandı

İki Gazi’nin buluşması olarak adlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88’inci yılı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda büyük buluşmanın fotoğrafları, videoları ve şarkıları yeniden canlandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Gazi şehre gelişinin 88’inci yıl dönümünü etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda organize edilen programda çelenk sunma ve saygı duruşunda bulunuldu. Programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Büyükşehir Konferans Salonu’nda (Onat Kutlar Tiyatro Salonu) düzenlenen etkinliklerde “İki Gazi’nin Buluşması” maneviyatı tekrardan yaşandı. “O kahraman” şiiri okunurken, Büyükşehir Belediyesince yapılan o günün belgeseli izlenildi. Programın devamında Atatürk’ün sevdiği şarkılar icra edildi, Atatürk Anı Evi Koleksiyonu Atatürk Resimleri Sergisi gezildi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 5’inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğg. Hacı Halil Osma, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

"Bizi gazi yapan irade varlığını sürdürüyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yaptığı konuşmada bütün şehrin bugün gururlu olduğunu vurgulayarak, “88 yıl önce bugün iki Gazi buluştu. Gazi şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluştu. Bir Ramazan Bayramı öncesiydi iki bayramın heyecanıyla şehir ayağa kalktı. Binlerce insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görmek için yollara döküldü. Ama 6 ay önce rahmetli belediye başkanı Hamdi Kutlar, meclisi topladı ve bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığı, bilim adamlığı, fikir adamlığı, devrimciliğini, buradaki verdiği misyonu gereğini Gaziantep’in nasıl yerine getirdiğini, Gazi şehre geldiği zaman hemşeri belgesinin verilmesini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sorulduğu zaman bundan ne kadar mutlu olacağını, Gazi şehrin verdiği bu beratı hemen kabul edeceğini söyledi. Bey Mahallesi olarak nüfus kütüğü hazırlandı. Binlerce insan Gazi’yi görmek için gelmişti ve bugün çiçeklerle süslediğimiz o balkona çıkıp konuşmasını yaptı. Konuşmada söylediği cümleler o kadar önemliydi ki, ‘Gaziantep güzel şehir, Gaziantep vatansever, çalışkan ve cesaretlidir’ dedi. ‘Gaziantep her şeyin en iyisine layıktır’ dedi. ‘Gaziantep için yapılması gereken ne varsa yapılacaktır’ dedi. Gaziantep Lisesi’nin yapım kararı o gün alındı. İşte bugün, bu güzel günü kutlamak için bir aradayız. O günün heyecanını bütün yüreğimizde hissedeceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde kurtuluşun 100’üncü yılına giriyoruz. Valimizin başkanlığında 100’üncü yılda neler yapacağımıza çalıştık. Milletvekillerimiz eski mecliste 8 Şubat’ta Antep’i gazi yapan ve bizi yüzüncü yıla götüren o güzelliği yeniden yaşayıp yaşatmak için Meclis Başkanımız ve devlet tiyatrolarıyla konuştu. Değerli katılımcılar, bu şehrin şehremini olarak kalbimle onur duyuyorum. Rabbim bana ‘Yeniden nerede doğarsın?’ diye sorsa doğacağım yer yine Kozluca Mahallesi’dir. Bu şehrin hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Bu şehrin geçmişiyle gurur duyuyorum. Bizi Gazi yapan irade varlığını sürdürüyor. Bunu 15 Temmuz’da gördük. 15 Temmuz’da Demokrasi Meydanı’nda bütün şehir aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek başlattığı mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Ölümüne, ölümüne’ diyerek Demokrasi Meydanı’na çağırdığında aynı iradeyi gösterdik. Bütün gençler, kadınlar yani bütün Gaziantep oradaydı. İstiklal Marşı’nda ki ‘Korkma’ ile başlayan cümle bizim şanımızdır. Korkuyu korkuttuk ve Allah’ın izniyle bütün Dünya’ya ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olmaya devam edecektir’ dedik. Haklının güçlü olduğu bir dünya inşa edilene kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir kardeşim bu mücadelenin içerisinde olacaktır. Bizi Gazi yapan irade bütün bünyemizde devam etmektedir. Muhtaç olduğumuz kuvvet damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Belediye Başkanı olur olmaz kültürel belediyecilikte Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatmış olduğu belediyeciliği nasıl bir külliyata, nasıl bir altyapı oluşturduğuna şahit olduk. Hemen GAZİKÜLTÜR AŞ’yi gördük. ’Söz uçar yazı kalır’. Biz millet olarak cephedeyiz, çok mücadele veriyoruz ama belgeleştiremiyor, yazamıyoruz. Yaptığımız çalışmaları geleceğe iletemiyoruz. 3 yılda 41 kitabı GAZİKÜLTÜR AŞ oluşturdu. Her ilçemiz kendisiyle ilgili külliyatı oluşturdu. Bu şehrin yalnızca gastronomi şehri olmadığını, bu şehrin bir Gazi, ensar şehir olduğunu kitaplaştıracağız. Buna mecburuz. Hedefimiz dünyanın 10’uncu ekonomisi olmak. Her şeyle fazlamız, imanımız, cesaretimiz, aklımız, aşkımız var. Bu coğrafyada güçlü, milli olgumuzu ve değerlerimizi inşa etmek zorundayız. Cesaretimiz olmasaydı bugün ne Mavi Vatan’da nede Azerbaycan’da başarıyı yakalayamazdık. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için yeni birimler açtık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin toprağına, insanına, vatan ve millet aşkına bütün yüreğimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep, taşıdığı değerlerle Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeği olacak"

Etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu aktaran Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise , “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişi şehir için anlamlı bir gündür. Aslında ‘İki Gazi’nin Buluşması’ dedi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Türkiye için Gaziantep, Gaziantep için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişi çok anlamlı. Buluşmadan önce yaşananlarda çok anlamlı. Gazilik unvanı verildi Gaziantep’e ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki. Onlar sadece Gaziantep’i değil, Türkiye’yi kurtardılar’ sözünden yola çıkarak baktığımızda Gaziantep Türkiye’deki milli mücadele döneminde çok farklı bir örnek göstermiş, haklı mücadele vermiş, Fransızlara karşı savaşmış bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından şehir ödüllendirilerek Gazilik unvanının verilmesi 100 yıllık süreçte şehrin her zaman motivasyon kaynağı olmuş, İstihdam ve mücadeleci ruhuyla 100’üncü yıla giden Gaziantep için önemlidir. Milli Mücadele kahramanı olan bir şehir bugün ülkenin ekonomik kalkınma sürecine koyduğu katkıyla bugün de aynı mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz ve bu mücadele her geçen gün ileri doğru gidiyor, genişliyor. Bu genişlemeye verdiği destekten dolayı gurur duyuyorum. 100’üncü yılımızda Türkiye’ye çok önemli mesajlar vereceğimizi düşünüyorum. Gaziantep geleceğe milli mücadele ruhunu taşıyarak devam edecek. Gaziantep taşıdığı değerlerle, girişimci ruhuyla, mutfağıyla, tarihi ve kültürüyle sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın gözbebeği olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.