Okuldan musluk çalan hırsız yakalandı

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Gaziantep’te okulların uzaktan eğitim nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen bir hırsız, okula girerek 25 adet musluk çaldı.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpaslan Mahallesi’nde bir okuldan 25 adet musluk çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli Y.Y.’yi tespit ederek gözaltına aldı.

Adli mercilere sevk edilen Y.Y. tutuklandı.

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