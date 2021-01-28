Gaziantep’te dolu yağışı

Gaziantep’te akşamüzeri dolu ve sağanak yağmur etkili oldu.

Gaziantep’te akşam saatlerinde önce dolu, ardından ise sağanak yağış etkili oldu. Dolu ve yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı gençler ise uzun süre sonra yağmur ile hasret giderdi.

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