Galatasaray kafilesi Gaziantep´te

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Kadir GÜNEŞ Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig´in 22´nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK´ya konuk olacak Galatasaray'da kafile, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların gelişi

Taraftarların Fatin Terim'e çiçek vermesiDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-01-28 18:11:55



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