Gaziantep’te kaçak içki operasyonu

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Gaziantep polisi tarafından 2 işyerinde yapılan aramada 108 şişe kaçak alkol ve 21.5 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Şehitkamil İlçesinde bulunan 2 iş yerinde yapılan aramada 108 şişe kaçak alkol ve 21.5 litre dökme alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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