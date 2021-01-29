Iraklı Türkmen Bakan'dan Anka’ya övgü

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve beraberindeki heyet, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ANKA Hastanesi ile işbirliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle donanımlı bir hastanenin sağladığı avantajlardan faydalanıyor olmak bizim için mutluluk verici” dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve beraberindeki heyet, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti. Heyet, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanvekili Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ tarafından karşılandı. Hastaneyi gezerek yetkililerden tedavi alanları, hasta alt yapısı ve sağlık turizmi çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Maruf, ”ANKA Hastanesi yönetiminin bizi ziyaret ederek, iş birliğine hazır olduklarını belirtmesi bizi çok memnun etmişti. Her türlü hastalığın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donamına sahip, uluslararası hasta hizmetine uygun standartlarda kurulmuş olan böyle bir hastaneden sağlık hizmeti almak bizim için avantaj. ANKA Hastanesi’ni bu ilk ziyaretim değil. Her gelişimde bilgi ve teknolojiyi yakından takip ederek güncel uygulamaları hastalarına sunmak için kendini sürekli yenileyen, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımı benimseyerek, onların yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaç edinmiş bir yapı ile karşılaşmaktayım” şeklinde konuştu.

Sağlık Turizmi ülke ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Sağlık alanında yapılacak iş birliğinin iki ülkeye de katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Uzman Dr. Bayram, “Gaziantep ANKA Hastanesi olarak Gaziantep’in sağlık turizminden pay alabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Özellikle obezite ve Tip 2 diyabet konusunda gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla çeşitli ülkelerden gelen birçok hastaya şifa dağıttık. Bu bizi gururlandırıyor. Bu hizmetten Türkmen vatandaşlarımızın da faydalanmasını istedik” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın birçok ülkesinden Gaziantep’e hasta geliyor”

Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ da, “Hastanemiz güncel tıbbi yaklaşımları, hasta memnuniyetini ve halk sağlığını önemsemektedir. Örnek bir sağlık kuruluşu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ANKA Hastanesi olarak kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Dünyanın birçok ülkesinden hastalar artık tedavi için Gaziantep’i tercih ediyor. Gaziantep’i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük arzumuz” diye konuştu.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Irak Türkmen Cephesi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ziyaret sonunda Gaziantep ANKA Hastanesi yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi de, Bakan Maruf’a nazik ziyaretinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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