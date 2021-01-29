İslahiye, kar yağışı ile beyaza büründü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesi, gece başlayan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde dışarı çıkanlar beyaz örtüyle karşılaştı. Çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini çıkarttı. Kar yağışı bazı kırsal mahallelerde yolların kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri kar yağışının ardından yollarda tuzlama çalışması ile kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-01-29 13:21:52
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