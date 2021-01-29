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Bakanı Yardımcısı Dönmez: 100 milyon Euro'luk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız

DHA

Bakanı Yardımcısı Dönmez: 100 milyon Euro'luk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız


Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)SANAYİ ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, İVCİ ve Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu'ndan (TGIF) Türkiye´deki şirketlere yatırım yapıldığını belirterek, 3'üncü bir fon kurmak istediklerini söyledi. Dönmez, ''Biz bakanlık olarak her konuda bu tür projelere katkıda bulunacağız. Yaklaşık 100 milyon Euro'luk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız' dedi.
Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında, girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek ortak kullanım tesisleri oluşturma projeleri kabul edilen Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM,) Gaziantep Üniversitesi Teknopark ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla pilot hibe programı sözleşme töreni gerçekleştirildi. Proje kapsamında geçici koruma altında olan Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, girişimciler için gelişmiş iş bağlantıları ve sosyo-ekonomik anlamda ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katılımı hedefleniyor.
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi´nde düzenlenen törende, hibe başvurusunda bulunarak, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında fonlanan projeden hibe almaya hak kazanan kurumların temsilcileri ile projenin yürütücüsü Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) proje ekibi bir araya geldi.
Ayrıca programa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, destek kazanan kurumların temsilcileri katıldı.
'3'ÜNCÜ FONU KURMA AMACINDAYIZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, bakanlığının Kalkınma Ajansları aracılığıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdikten sonra ENHANCER Projesi´nin de çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirtti.
Dönmez, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kalkınama ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlanmış olmasının çok önemli bir uygulama olduğunu belirterek, kalkınma ajanslarının çok değerli yapılar olduğunu ve özellikle Avrupa Birliği tarafında çok iyi çalışma yaptıklarının altını çizdi. Dönmez, ''Bakanlığımız bünyesinde organize sanayi bölgeleri var, teknoparklar ve Ar-Ge merkezleri var. Dolayısıyla birbirini tamamlayan bu yapıların tamamı bizde. Biz bu fonları hep beraber en iyi şekilde kullanacağız. Buradan AB Delegasyonu Başkanına bir hatırlatmada bulunayım. Lüksemburg'da iki tane fon var. Bir tanesi İVCİ diğeri de Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF). En son fon yaklaşık 200 milyon Euro civarında. O fonlar Türkiye'deki şirketlere yatırım yapıyorlar. 3'üncü fonu kurmak istiyoruz. Biz bakanlık olarak katkıda bulunacağız. Yaklaşık 100 milyon Euro'luk Türkiye Gelecek Fonu kurma amacındayız. Dolayısıyla AB Delegasyonunun Büyükelçisinden bu konuda desteklerini istiyoruz. Türkiye'deki bu fonun yatırdığı bütün paralar, Türkiye'deki yatırım yapacak şirketlerin fonlarına gidecek. Biz bu Türkiye'deki şirketlerin kimlere ait olduğu ile ilgilenmiyoruz. Ayrıca İstanbul Kalınma Ajansı önderliğinde ve diğer kalkınma ajanslarının katılımı ile yine bir fonların fonuna destek amaçlı programa çıktık. Buradan da yaklaşık 100 milyon Euro daha bir fon yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla burada başlayan bu çalışma Türkiye girişim, sanayi ekosistemine ciddi katkılar sağlanacağını düşünüyoruz'' dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer- Landrut da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının mültecilere olağanüstü destekler verdiğini, güzel bir ev sahipliği yaptığını belirtti. Landurt, Türkiye'ye desteklerini arttırdıklarını vurgulayarak, "Türkiye en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke. Bu nedenle destelerimizi artırmış bulunmaktayız. Eğitim, sağlık, belediyelere alt yapı desteği gibi çok farklı alanlarda gerçekleşen desteklerimizin bir konusu da sosyoekonomik uyum ve istihdamdır. İşgücü piyasaları entegrasyonu ve girişimcilik konusunda yaptığımız destekler bizi mutlu eden desteklerdir. Bu projenin organizasyonunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Covid sosyoekonomik baskıyı artırdı. Böyle bir zamanda bu projenin başarıya ulaşması her zamankinden daha önemli hale geldi. Kendinize belirlediğiniz hedeflere ulaşıp başarıyı yakalayacağınızdan hiçbir endişem yok" şeklinde konuştu
'İNSAN OLMAMIZIN GEREĞİ YAPILDI'
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, kentin 500 bin Suriyeli nüfusa ev sahipliği yaptığını belirterek, mültecilerin kalış süresi uzadıkça sadece Gaziantep´te değil, Türkiye genelinde birtakım problemler ortaya çıktığını söyledi. Gül, "Bu sorunların üstesinden gelinmesinde birlik ve dayanışma ruhu içinde olunmasının yanı sıra mali destekler de önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında AB destekli ENHANCER Projesi de kentimizdeki mülteciler ve halkımız için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projeden hibe almaya hak kazanan kurumlarımızı tebrik ediyorum. Gaziantep bu kardeşlerimize kucağını açarken AB ya da başka dostları düşünerek yapmadı, insan olmanın gereği yapıldı" diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında, projenin sağlayacağı faydaların son derece önemli olduğunu vurgu yaptı, proje kapsamında sağlanan desteklerin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Şahin, "Biz Suriyeli kardeşlerimize ev sahilliğimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, doğan ihtiyaçların altından tek başına kalkmamız da zordur. Bu nedenle bugün hayata geçen proje ENHANCER Projesi kapsamında sağlanan destekler çok değerli. Ama bundan da önemlisi var. Burada alınan hibe önemli ama birlik ve kardeşlik içinde yapılan bu çalışmalar çok daha önemli. Dünya barışına gidecek yolda hepimize düşen görevin hakkını vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Program, hibe almaya hak kazanan projelerin sunumunun ardından sözleşme töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2021-01-29 13:39:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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