Hibe projesinde imzalar atıldı ENHANCER Projesi pilot hibe programı sözleşme töreni yapıldı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak yürütülen "Sürdürülebilir SosyoEkonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında pilot il seçilen Gaziantep ve Şanlıurfa’da ortak kullanım tesisleri için imza töreni Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenen törende, hibe başvurusunda bulunarak, Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında fonlanan projeden hibe almaya hak kazanan kurumların temsilcileri ile projenin yürütücüsü Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) proje ekibi pandemi kuralları çerçevesinde bir araya geldi. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında, girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek ortak kullanım tesisleri oluşturma projeleri kabul edilen Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Gaziantep Üniversitesi Teknopark ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla pilot hibe programı sözleşme töreni gerçekleştirildi.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile destek kazanan kurumların temsilcilerinin katıldığı törende, ENHANCER Projesine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kılıç, Türkiye’deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile uygulanan projenin önemine vurgu yaparak projenin; Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Sürdürülebilir sosyo ekonomik entegrasyonuna yönelik çalışmalara katkı sunmayı amaçladığını ifade etti. Kılıç, bu katkının özellikle de girişimcilik çalışmaları ve istihdam sağlama çalışmaları yönünde olacağını bildirdi.

Proje takvimi konusunda da bilgi veren Kılıç, projenin Ocak 2020 ile Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacağını ve İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay dahil 11 ili kapsadığını bildirdi.



32 milyon 500 bin euro bütçe

Projenin toplam bütçesinin 32 milyon 500 bin euro olduğunu belirten Tamer Kılıç, “Proje çerçevesinde sosyal ekonomik uyum alanında genel politika geliştirilmesi ve uygulanmasına destek verilmektedir. Bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konusunda da destek sağlanmaktadır” dedi.

Proje kapsamında toplam 5 bin kişiye girişimcilik eğitimleri verileceğini belirten Tamer Kılıç, “Projemizin önemli bir uygulama aracı olarak toplam 17 milyon avroluk hibe programı desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede yerel paydaşlarımızla işbirliği yapılacak ve eko sistemin geliştirilmesi ve geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile ev sahibi toplumun kullanabilmesi amacıyla ortak kullanım tesisleri kurulması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. Kılıç, bunun yanı sıra istihdam oluşturulması amacıyla kooperatiflere ve işletmelere hibe desteği sağlanacağını hem Suriyeliler hem de ev sahibi toplumun girişimcilik çalışmalarına destek sağlamak amacıyla da hibe verileceğini kaydetti.



“Gaziantep 500 bin Suriyeli misafire ev sahipliği yapıyor”

Gaziantep Valisi Davut Gül törendeki konuşmasında, Gaziantep’in 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Gaziantep bu kardeşlerimize kucağını açarken AB ya da başka dostları düşünerek yapmadı, insan olmanın gereği yapıldı" şeklinde konuştu. Vali Gül, mültecilerin kalış süresi uzadıkça sadece Gaziantep’te değil Türkiye genelinde bir takım problemler ortaya çıktığını anımsatarak, “Bu sorunların üstesinden gelinmesinde birlik ve dayanışma ruhu içinde olunmasının yanı sıra mali destekler de önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında AB destekli ENHANCER Projesi kentimizdeki mülteciler ve halkımız için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projeden hibe almaya hak kazanan kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu çalışmayı Gaziantep’te İpekyolu Kalkınma Ajansımız ile yürütüp fonları en faydalı şekilde kullanacağız” diye konuştu.



“Türkiye en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının mültecilere büyük destek verdiğini, güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, “Türkiye en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke. Bu nedenle destelerimizi artırmış bulunmaktayız. Eğitim, sağlık, belediyelere altyapı desteği gibi çok farklı alanlarda gerçekleşen desteklerimizin bir konusu da sosyo ekonomik uyum ve istihdamdır. İşgücü piyasaları entegrasyonu ve girişimcilik konusunda yaptığımız destekler bizi mutlu eden desteklerdir. Bu projenin organizasyonunu mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Covid sosyo ekonomik baskıyı artırdı. Böyle bir zamanda bu projenin başarıya ulaşması her zamankinden daha önemli hale geldi. Kendinize belirlediğiniz hedeflere ulaşıp başarıyı yakalayacağınızdan hiçbir endişem yok” dedi.



“Birlik ve kardeşlik içinde yapılan bu çalışmalar çok daha önemli”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapımı AB ile ortak yürütülen Arkeoloji Enstitüsü’nün artık tamamlanmak üzere olduğunu, bilim dünyası ve kültür rotasının artık merkezinin Fırat ve Gaziantep olduğu bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Pozitif psikoloji ve gündemle bunları çok daha fazla konuştuğumuz yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nde konuşulan en önemli konunun sürdürülebilir kalkınma olduğunu gördük. Bu kalkınmada sadece ekonomik kalkınmanın yetmediğini, insani bir kalkınma modelini, çevreyi koruyan bir kalkınma modelinin Dünya için ne kadar önemli olduğunu gördük. Her şerde bir hayır vardır, her zorlukta bir kolaylık vardır. Buradan çıkarılacak derslerle pandemiden sonra kurulan yeni dünyaya hem ülke olarak, hem Gaziantep olarak hazırlanıyoruz. Veren elin alan elden üstün olduğunu ve bu konudaki manevi değerlerin bu göçe ilaç olduğunu hepimiz şahit olduk. Yıllardır beraber yaşanılan Gaziantep’te en önemli şeyin ‘iyi yönetişim’ olduğunu görüyoruz. Liderlik, duruş çok önemli ama şehrin modeline baktığımızda aslında ‘Gaziantep Modeli’, valimizin başkanlığında paydaşlarımızla iyi yönetişim, kardeşlik, birlikte iş yapma modelidir. Sorunlara çare üretme modelidir. Bu büyük sorunu yerel anlamda tek başına çözmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Güçlü paydaşlarla birlikte koordine ederek bunu çözmek durumundayız. Daha fazla bir araya gelirsek, daha fazla yapılanları anlatmamız, dünyanın bütün ülkelerini Avrupa ülkeleri başta olmak üzere buraya davet edip göstermemiz gerekiyor. Aslında mesele buradaki hibe, mali destek değil. Aslında en büyük mesele kardeş olmamız, empati yapmamız. Dünya barışına gidecek yolda hepimize düşen görevin hakkını vermemiz gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 7 yıllık bu süreçte büyük hedeflere yola çıktığımızda dibimizde koca bir kaos ve savaşın sınırları nasıl etkilediğini, güvenliği sağlamadığınızda projelerin önemli olmadığını, güvenli şehir olmadan bunları başaramayacağımızı gördük. Bugünde konu başlığı olarak kurumsal kapasitenizi güçlendirmek gerektiğini, buna uygun olarak kendi modelimizi geliştirmek gerektiğini gördük. Bu kapsamda özel birimler kurduk, kendi içimizde bunu nasıl yönetiriz, dışarıya nasıl anlatacağız, projeler nasıl üreteceğiz buna başladık. Bütün ülkeler ve göç modellerini inceledik. Hangi modelin entegre edip asimile etmediğini, hangi modelin gettolaştırmadığını, huzur ve barış getirdiğini gördük. Bunun üzerine odalarla yoğun çalıştık, üniversiteler enstitülerini kurdu. Bugün yapılan güvenlik operasyonlarıyla çok daha güvenli bir hale gelmiş Gaziantep var. Bu birliktelik iyilerin, yaşatanların kazanacağı dünyayı inşa etme fırsatı veriyor” ifadelerini kullandı.

Şahin, konuşmasının sonunda projeyi hayata geçiren kurumlara, destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise proje ekibiyle sahada yapılan çalışmaların ardından hibe almaya hak kazanan kurumları tebrik ederek, ENHANCER Projesi kapsamında sağlanan imkanlardan en iyi şekilde fayda sağlanacağına inandığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından, ENHANCER Projesi Hibe Bileşeni lideri Mehmet Çağlar Aydın moderatörlüğünde, hibe almaya hak kazanan kurumlar projelerini anlatan sunum gerçekleştirip, kendilerine sunulan destek için teşekkür etti.

Hibe almaya hak kazanan projelerin sunumunun ardından, sözleşme töreni, pandemi kuralları kapsamında günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.