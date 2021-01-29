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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Model fabrikaya tam not Gaziantep model fabrika ile dijitalleşmeyi sağlayacak verimliliği arttıracak

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Gaziantep Model Fabrika'yı ziyaret ederek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurlu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ile bir araya geldi.

Model fabrikaya tam not Gaziantep model fabrika ile dijitalleşmeyi sağlayacak verimliliği arttıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Gaziantep Model Fabrika’yı ziyaret ederek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurlu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ile bir araya geldi.
Program kapsamında model fabrikayı gezen ve yetkililerden bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Model Fabrika’nın bölge sanayisi açısından önemine işaret ederek, tüm paydaş kurumları çalışmalarından dolayı kutladı. Model fabrikadan eğitim alan firmalara destek verildiğini belirten ve firmaları model fabrikanın sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet eden Çetin Ali Dönmez, “Model fabrikadan eğitim alarak, işletmelerini dönüştürecek firmalara KOSGEB tarafından destek veriyoruz. Bu manada değişim ve dönüşümü sağlamak için desteklerden faydalanan firma sayımızı artırmamız gerekiyor. Daha önce KOBİ’lerin her biri ayrı olarak model fabrika desteği için başvuruda bulunuyordu. Şu anda ise model fabrikadan eğitim alacak işletmeler toplu olarak KOSGEB desteklerinden faydalanabilecekler. İnşallah bu çalışmalarla Gaziantep Endüstri 4.0’ı, dijitalleşmeyi, verimliliği başardıktan sonra yurtdışına danışmanlık desteği bile verebilecek duruma gelecek. Bunlar hayal değil, ülkemiz aşı çalışmalarında başarılı bir süreç yürütüyor. Fransa'da koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yapan Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarını bıraktı. Onlar bırakırken biz devam ediyoruz. Demek ki biz yapabiliyoruz. Daha da iyi olacak inşallah" dedi.
GSO Yönetim Kurlu Başkanı Adnan Ünverdi de, Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’e verdikleri destekler için teşekkür ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gaziantep’in sanayi ve ihracattaki başarısına vurgu yapan Ünverdi, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için zihinsel dönüşümle birlikte çağın gereklerine uygun teknolojik dönüşümü de gerçekleştirmek gerektiğini belirterek, “Sanayisi, ihracatı ve insan gücüyle şehrimiz ülkemizin en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. İSO 1000 listesinde şehrimizden 61, TİM 1000 listesinde ise 70 firmamız bulunuyor. Organize sanayi bölgesinde binin üzerinde, şehrimiz genelinde ise 5 bin 100 işletmemiz faaliyet gösteriyor. Böylesi güçlü ve üretim çeşitliliği olan şehrimiz için de model fabrika çok önemliydi. Tabi biz bu süreci bölgemize yayarak geniş kapsamda yürütmeyi hedefledik ve çalışmalarımızı da buna göre yürütüyoruz. Şehrimiz ve bölgemizdeki üniversitelerden akademisyenlerle bir araya geliyoruz. Üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde değerli hocalarımız sürece dahil oldular ve ilerleyen günlerde burada bilgi paylaşımında bulunsunlar istiyoruz. Burası ülkemizin en büyük model fabrikası ve inşallah başarılarıyla da büyük ses getirecek. Sizlerin de destekleri ile model fabrikamızı çok daha yukarılara taşıyacağız. Ziyaretiniz ve vermiş olduğunuz destekleriniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gaziantep Model Fabrika’daki programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, GSO Yönetim Kurlu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Melike Yüksel, Başar Küçükparmak, Perihan Çöçelli, Ercan Sayın, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişim Sorumlusu Filiz Alsaç, GSO Mesleki Eğitim Hizmetleri Koordinatörü Yusuf İymen, GSO Teknik Danışmanlık Hizmetleri Müdürü Veysel Çelebi, Model Fabrika Eğitim Direktörü Yusuf Güler, İKA Planlama Birim Başkanı Osman Toksin, UnoPro Üretim ve Danışmanlık Yöneticisi Doğan Hasan ile kurum yetkilileri katıldı.

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