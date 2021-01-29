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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Galatasaray: 1-2

DHA

Gaziantep FK - Galatasaray: 1-2


Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Mata Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Jefferson (Dk. 87 Osama Rashid), Toşca, Güray Vural, Olkowski, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan), Mirallas (Dk. 87 Enver Cenk Şahin), Maxim, Vetrih (Dk. 78 Bilal Başakçıoğlu), Dicko
GALATASARAY: Muslera Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 84 Halil İbrahim Dervişoğlu), Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Linnes, Donk, Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem), Saracchi, Marcao, Emre Kılınç (Dk. 73 Etebo), Arda (Dk. 73 Ömer Bayram) 
GOLLER: Dk. 90+8 Maxim (Gaziantep (FK) - Dk. 51 Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Djilobodji (Gaziantep FK) Muslera, Saracchi (Galatasaray)Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.3´üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera topu son anda kornere çeldi. 
14´üncü dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep atağında Güray topu kafayla indirdi. Dicko sol çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu, Muslera'nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.
22´nci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.
24´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Belhanda kaleyi düşündü, Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem golden önce ofsayt bayrağını kaldırdı.
26´ncı dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel fileleri havalandırdı ancak pozisyondan önce yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havalandı.
32´nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında savunma arkasına sarkan Babel solundaki Emre'yi gördü, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak Babel'in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.
45´inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında sağ çaprazda topla buluşan Oğuz´un içeriye gönderdiği topu kontrol eden Maxim´in vuruşunda topu kaleci Muslera kurtardı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
48´inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Kerem ceza alanı içinde kaleyi düşündü. Günay köşeye giden topu çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.
51'inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. Yardımcı hakem ofsaytı işaret ederken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
57´nci dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, Mirallas'ı gördü. O da soldan bindiren Güray'a bıraktı. Güray´ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
70´inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topu soldan ceza alanına giren Dicko'ya attı. Dicko´nun vuruşunda top az farkla auta gitti.
76´ncı dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi topu çizgiden çıkardı.
79'uncu dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, ayağının ucuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.
81´inci dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında soldan hareketlenen Onyekuru topu Babel'e göndendi. Onun vuruşunda top Günay'da kaldı.
90+6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Enver Cenk yerde kaldı, Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Maxim, 90+8'inci dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI
2021-01-29 21:12:41

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