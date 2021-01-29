Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı yeni transfer Onyekuru'nun golleriyle 21 kazanan Galatasaray puanını 42'ye yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in sert vuruşunu Gaziantep FK kalecisi Günay güçlükle kornere çeldi.

50. dakikada Babel'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Onyekuru, rakiplerini çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 01

59. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde topa ön direkte Jefferson dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Maxim'in pasında Dicko topu kale ağzına çevirdi, bomboş pozisyondaki topa kimse dokunamadı.

76. dakikada Gaziantep ekibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi topu çizgiden çıkardı.

78. dakikada Kerem'in ara pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağa ayağının ucuyla dokunarak filelere gönderdi. 02

80. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Babel'in yumuşak vuruşu Günay'da kaldı.

81. dakikada Güray sağ çaprazda ceza alanına girip vuruşunu yaptı, Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

89. dakikada Etebo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem, topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

90+5. dakikada Gaziantep FK, Cenk'in düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 12





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx (Kenan Özer dk. 76 x), Pawel Olkowski xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 78 x), Jefferson xx (Osama Rashid dk. 88 ?), Maxim xx Kevin Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 88 ?), Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Galatasaray: Fernando Muslera xxx, Martin Linnes xx, Ryan Donk xxx, Marcao xxx, Marcelo Saracchi xxx, Taylan Antalyalı xxx, Belhanda x (Henry Onyekuru dk. 46 xxx), Arda Turan xx (Ömer Bayram dk. 74 xx), Emre Kılınç xx (Etebo dk. 74 xx) Emre Akbaba x (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xxx), Ryan Babel xx (Halil Dervişoğlu dk. 85 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Christian Luyindama, Valentin Ozanwafor,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Maxim (dk. 90+6) (Gaziantep FK), Onyekuru (dk. 50 ve 78) (Galatasaray)

Sarı Kart: Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Muslera, Saracchi (Galatasaray)

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