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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından


Kadir GÜNEŞ MUSTAFA KANLI / GAZİANTEP (DHA) Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Galatasaray´a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili açıkça istediklerini belirterek, Başakşehir Kulübü'nün Fenerbahçe yönetimi ile görüşmesi ile ilgili, "Herkes ile görüşebilir tabii, kim ile görüştüğü bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun da isteğinde Galatasaray öncelikli değilse biz bu transferlere sıcak bakmıyoruz. İrfan´ı istediğimi söyledik, onun da bizi istediğini biliyoruz. Pazartesi akşama daha çok var, başkan ve yöneticilerimiz görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. Ama dediğim gibi biz Galatasaray olarak girdiğimiz transferde oyuncunun önceliği Galatasaray değilse, ilgilenmeyiz. İrfan hem iyi hem de istediğimiz oyuncu hem de beraberce istenilen bir durumdayız. İnşallah Galatasaray´da olur, olursa memnun olurum" dedi.
"ONYEKURU DOĞRU TRANSFER"
Fatih Terim, Onyekuru´nun takımın iyi tanıdığı bir oyuncu olduğunu ve bugün gösterdiği performans ile bunu kanıtladığını belirtti. Terim, "Onyekuru´yu ısrarla istemiştim, keşke daha önce gelebilseydi. Bazı maçlarda etkisi olacaktı, onun için çok ısrar etmiştik. Doğru bir transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil, hazır olmamasına rağmen hiç yabancılık çekmedi, oyuna direkt katkısını ve etkisini koydu. Her geçen gün fizik olarak da belirli seviyeye gelecek, geldiğinde de takım için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edecek. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdiler. Oyuncularımı kutluyorum, iyi bir galibiyet oldu. Gaziantep deplasmanı ciddi ve zor bir deplasman, buradan 3 puanla dönmek sevindirici" şeklinde konuştu.
"YEDLIN ÖNEMLİ BİR TRANSFER DEMİŞTİK"
Galatasaray´ın transfer görüşmeleri ile ilgili de görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Fatih Terim, "Yedlin önemli bir transfer demiştik. Görüşmeler sürüyor. Hangi aşamada derseniz, imzalanmayan, bitmeyen bir transfer için bir şey diyemem. Mohamed bizim 1 senedir ilgilendiğimiz, turnuvalarına arkadaşlarımızın gidip izlediği, milli takıma veya kulüp maçlarında takip ettiğimiz bir oyuncu. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz. Özellikle son yıllarda ayrılıklar da kavuşmalar da çok çabuk oluyor. Diagne, Premier Lig'e gitti. Mohamed'i kulübümüze kattık. Ben planımı ve düşüncelerimi anlatmıştım. Doğru zamanda artık küçük değişmelerle yolumuza gitmeliyiz. Dinamizm bir takımın en önemli şeylerinden birisidir. Hem yaş ortalaması düşecek hem de tecrübe ile gençliği kullanarak daha değişik bir takım olacağız. Ekonomimiz el verdiği sürece hatta bazen biraz risklere girerek uzun yıllar faydalanabileceğimiz oyuncular, inşallah Galatasaray´ın başarısında önemli rol oynayacaktır" diye konuştu.
PINTO: TAKIMIN ALIŞIK OLDUĞU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORDUM
Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ise takımın maça gayet iyi başladığını ve istedikleri gibi oynamaya başladıklarını anlattı.
Maç ile ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Maçın ilk yarısında iyi oynadık ve maçı iyi kontrol ettik. İlk başlarda topu çok tutamadık ama sonrasında pozisyon bularak daha çok top tutmaya başladık. Defansif olarak çok iyi organize olmuştuk. Rakibimizin çok iyi bireysel oyuncuları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda çok iyi kapattık. Bizim ceza sahasına gelemediler, tek pozisyonları bile yoktu. İlk yarıda 4 tane net fırsatımız vardı. En azından bunun 1-2'sini gole çevirmemiz gerekiyordu. Onlardan birini atsaydık, maç çok farklı yerlere giderdi. Biz ikinci yarıda iyi başlayıp bir gol bulmaya çalıştık ama golü atamadık. Dicko ile önemli bir fırsatı kaçırdık. Onlar ise buldukları ilk pozisyonu gole çevirdiler. Tabii ofsaytlar ofsayttır bunlar gol pozisyonu değildir. Bu ilk gol bize zarar verdi, o golü hak etmemiştik aslında. Golden sonra takımımız iyi geldi ve beraberlik bulmaya çalıştık. Oyuncularım maçı kazanmak için çok istekliydiler. Bu maçta çok güzel şeyler gördüm, gelecek için umutluyum. Bu takımın alışık olduğu ve bildiği bir sistem. Ben de gelir gelmez sistemi değiştirmek istemiyorum. Tabii ki alternatif bir sistem olması gerekiyor ve bunun için de çalışmamız gerekiyor. Bugün için de örnek yaşamış olduk, sistem değişikliğinin çok zor olmadığını gördük. Bu maçta bir santrfor çıkartıp orta sahaya eklemek stratejik bir hamleydi. Önümüzdeki maçlarda da böyle olacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.
"YENİ OYUNCULAR BEKLİYORUZ"
Pinto takıma transfer gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni oyuncular bekliyoruz, bunlar bizim için çözüm yolları olacak. Örneğin bugün atak oyuncusu olarak sadece Kenan vardı elimizde. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. O yüzden daha çok seçeneğimiz olması gerekiyor. Bugün olan şeylerin olmaması için daha çok seçenek olmalı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fatih Terim'in açıklamaları
Ricardo Sa Pinto'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI
2021-01-29 22:45:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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