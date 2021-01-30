ORET üyeleri dene yap atölyelerini gezdi

Gaziantep Üniversitesi, Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun eşliğinde, Bilim Şehitkamil’i ziyaret ederek, deneyap atölyelerini gezdi. ORET üyeleri, gönüllü olarak Bilim Şehitkamil’de eğitim gören küçük kardeşlerine ağabeylik ederek, kardeşlerinin geleceklerine yön verecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle’ öğrencilerin hizmetine sunulan Bilim Şehitkamil’i ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi, Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun eşliğinde deneyap atölyelerini gezdi. Başkan Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’de yapılan çalışmalarla ilgili ORET üyelerini bilgilendirdi. ORET üyeleri, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bilim Şehitkamil’e hayran kaldı. Genç mühendis adayları, bundan sonraki süreçte, gönüllü olarak Bilim Şehitkamil’de eğitim gören küçük kardeşlerine ağabeylik yaparak, edinmiş oldukları bilgileri aktaracak.

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