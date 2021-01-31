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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli çocuklarda çifte sevinç 50 bin tablet ve internet çocuklarla buluştu

İHA

Korona virüs salgınında eğitimlerini uzaktan alan çocuklar EBA'ya katılımlarında sorun yaşamasınlar diye Gaziantep Şahinbey'de tam 50 bin tablet internet paketleri ile birlikte dağıtılmaya başlandı.

Gaziantepli çocuklarda çifte sevinç 50 bin tablet ve internet çocuklarla buluştu

Korona virüs salgınında eğitimlerini uzaktan alan çocuklar EBA’ya katılımlarında sorun yaşamasınlar diye Gaziantep Şahinbey’de tam 50 bin tablet internet paketleri ile birlikte dağıtılmaya başlandı.
Bazı öğrencilerin tableti yoktu kimi öğrenciler ise internet problemi yaşıyordu. Şahinbey Belediyesi çocukların bu problemini çözmek, uzaktan eğitime destek olmak adına ilk etapta 30 bin, taleplerin artmasıyla 20 bin tablet daha ilave ederek toplam 50 bin tableti öğrenciler ile buluşturmaya başladı. Dağıtımına başlanan tabletlerin yanında her öğrenci için 6 aylık internet paketleri de beraberinde hediye ediliyor.

“Eğitimde aksaklık yaşanmasın”
Eğitime verdiği desteği her geçen gün artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Uzaktan eğitime destek vermek amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak tam 50 bin adet tablet bedelini Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yatırdık ve tabletlerimiz geldi. 50 bin adet tablet Şahinbey’de eğitim gören öğrencilerimize dağıtılmaya başlandı. Amacımız uzaktan eğitimle de olsa öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamasıdır" dedi.

Öğretmenlerden teşekkür
Uzaktan eğitimde bazı öğrencilerin derslere katılamadığını ifade eden öğretmenler, “Birçok öğrenci uzaktan eğitimde derslere katılamıyor ve eksiklik yaşıyordu. Evinde interneti, tableti veya akıllı bir cihazı olmadığı için sıkıntı yaşıyordu. Şahinbey Belediyesi sayesinde öğrencilerimin sorunları çözülmüş olacak. Tabletler okulumuza geldi ve içerisinde 6 ay yetecek kadar internet paketi de var. Ayrıca eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”
Tabletlerine kavuşan öğrenciler ise, mutlu olduklarını söyleyerek, “Canlı derslere çok zor katılıyorduk. Evimizde tablet, bilgisayar ve internetimiz yoktu. Bizlere tablet verileceğini öğrenince çok sevindik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Üç çocuğum aynı anda derse katılamıyordu”
Öğrenci velisi Leyla İnce, verilen tablet sayesinde çocuklarının derslere katılabileceğini ifade ederek, “Eğitim gören iki çocuğum var. Ayrıca annem vefat ettiği için kız kardeşim de bende kalıyor ve o da eğitim alıyor. Elimizde tablet, bilgisayar olmadığı için üç çocuğun aynı anda uzaktan erişimini sağlamakta çok zorlanıyorduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na yapmış olduğu bu projeden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bu arada Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu telefon ile arayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime verilen destekten dolayı teşekkür konuşması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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