Gaziantep'te 4 bin 76 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te kaçak sigara satan bir markette arama yapan polis ekipleri 4 bin 76 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 kutu puro ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak sigara satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan bir markette kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kaçak sigara satışının yapıldığı markette arama yapan ekipler 4 bin 76 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 kutu puro ele geçirdi. Satışı yapan M.K isimli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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