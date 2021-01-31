Araban'da Yoğun kar yağışı 5 kırsal mahallenin yolunu kapattı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 5 kırsal mahallenin yolları kapandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde etkili olan ve gece boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, Araban'daki birçok kırsal mahalleyi etkisi altına aldı.
Kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı, Yaylacık, Sarıkaya, Beydilli, Emirhaydar ile Gökçepayam kırsal mahallenin yollarının kapalı olduğu ifade edildi. Kırsal mahalle yollarının açılması için Gaziantep İl Özel İdaresi ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlattığı çalışmaların aralıksız sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.