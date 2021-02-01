39 ilde 80 kişiyi dolandıran şüpheliler adliyede



Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sosyal medya üzerinden piyasanın altında fiyat vererek araç yedek parçası satacağını söyleyip, 39 ilde 80 kişiyi dolandıran 14 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, araç yedek parçası almak için anlaştığı kişilere para gönderdikten sonra ulaşamadıklarını belirten 39 kentten 80 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden piyasanın altında fiyat vererek araç yedek parçası satacağını söyleyen ve paraları aldıktan sonra telefon numaralarını iptal eden kişilerin, Gaziantep'te olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şebekenin başı olan Mehmet ve İbrahim Ş. kardeşler ile birlikte dolandırıcılık yapan kişileri takibe aldı. Polisin 2 ay süren takibinin ardından kimliği belirlenen 14 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan, vatandaşlardan binlerce lira dolandırdığı belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna şüpheliler, "Dolandırıcılık yaparken yanımda mıydın, ben dolandırmadım" diye yanıt verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2021-02-01 11:53:54



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