Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü



Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Gökmen G. (29), arkadaşı Halil Kocaaslan'ı (35) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Halil Kocaaslan ile arkadaşı Gökmen G., arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen G., yanındaki bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kocaaslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gökmen G.'yi gözaltına aldı. Gökmen G. emniyetteki sorgusunda, "Halil Kocaaslan ile aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Halil bana küfür etti. Ben de bıçakladım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Kocaaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-02-01 12:56:23



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