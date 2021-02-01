Gaziantep FK'da dört pozitif vaka

Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi takıma yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcu ile bir personelin soncunun pozitif çıktığını açıkladı. Gaziantep ekibinde, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde de bir futbolcunun sonucu pozitif çıkmıştı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bütün takıma rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde üç pozitif vakaya rastlandı. Yapılan testler sonucunda ikisi futbolcu, biri de personel olmak üzere üç pozitif vaka raporlandı. Gaziantep ekibinde geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde de bir futbolcunun sonucu pozitif çıkmıştı. Bu sonuçlar beraber kırmızısiyahlı ekipteki pozitif vaka sayısı dörde yükseldi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid19 testlerinde iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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