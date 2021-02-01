Yavuzeli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle GaziantepAdıyaman karayolunda görüş mesafesi yer yer 1015 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçlarını düşük hızda kullandı.

Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri sis lambalarını yakmaları ve buzlanmaya dikkat ederek araç kullanmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.