Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı 73 adet cep telefonu ile 3 adet tablet ele geçirildi. Kaçak malzemelerle ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahveli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonu ve tabletlerle ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

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