Roderick Miranda Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen defans oyuncusu Roderick Miranda'yı bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Transferin son saatlerinde çalışmalarını sonuçlandırmak isteyen Gaziantep Futbol Kulübü, defans bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen Portekizli 29 yaşındaki defans oyuncusu Roderick Miranda'yı bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen, defans oyuncusu Roderick Miranda ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Roderick Miranda’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Roderick Miranda

Futbola ülkesinin köklü takımlarından Benfica alt yapısında başlayan 30 Mart 1991 doğumlu Miranda, 1.91'lik boyuyla dikkat çekerken, stoper mevkisinde forma giyiyor. Kariyerinde Deportivo, Rio Ave, Olympiakos ve Wolverhampton gibi önemli takımlarının formasını terleten Miranda, toplam 212 resmi müsabakaya çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli takımının alt yaş kategorilerinde de 45 kez forma giydi.

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