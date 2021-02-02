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Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinde sahte içki satıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 120 litre (116 şişe) sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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