Aylık 2,5 milyon TL'lik vurguna siber darbe Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Gaziantep'te aylık 2,5 milyon TL'lik vurgun yapan yasa dışı bahis çetesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, 94 bin 665 TL, bin 200 dolar ve 400 euro ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü çalışmada, aylık 2,5 milyon TL'lik haksız kazanç sağladığı belirlenen çeteye operasyon düzenlemek için harekete geçti. Şafak vakti 100 polisin katılımıyla yapılan ve yaklaşık 4 saat süren operasyonda ekipler, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 94 bin 665 TL, bin 200 dolar, 400 euro, 24 adet, cep telefonu, 24 adet sim kart, 5 adet hard disk, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kardı, 3 adet tablet, 14 adet flaş bellek, çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçildi.

Özel harekat polisi, zırhlı araç ve drone'lerin de destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından ise adli makamlara çıkartılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.