Gazi kentte, gazilik ünvanının verilişinin 100. yıldönümü gururu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde şehre Gazilik Unvanı’nın verilişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu düzenleniyor.

08 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e Gazilik Unvanı verilişinin 100’üncü yılı anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi ortaklığında atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu 05 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Yarışmalar yeni tip Koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında düzenlenecek, sahaya giriş alanında ateş ölçümleri yapılacak. Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

Gazilik Unvanı’nın Veriliş Yıl Dönümü Atletizm Etkinlikleri ve Gazi Yol Koşusu, IAAF Teknik Kuralları ve TAF Yarışma Talimatına uygun olarak düzenlenecek. Sporcular yarışmalara 20202021 sezonu okul, kulüp, ferdi vizeli lisansları veya lisansı olmayan sporcular sağlık raporu ve kimlik ibraz ederek katılım sağlayacak. İstenilen belgeleri ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak, protestolu yarışmalarına izin verilmeyecek. Seyrantepe Atletizm Sahası’nda yapılacak 60 metre 150 metrefırlatma topuuzun atlama branşlarındaki atletizm etkinliklerine 200920102011201220132014 doğumlular katılabilecek. Gazi Yol Koşusu’nun startı Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Binası Önü’nden başlayacak, Yol yarışında 200320042005200620072008 doğumlular başvuru yapabilecek.

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