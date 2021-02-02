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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'da transfer kulüp bütçesine uygun yapıldı

İHA

Gaziantep FK'da transfer kulüp bütçesine uygun yapıldı

Gaziantep FK Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, ara transfer döneminde kulüp bütçesini düşünerek transfer yaptıklarını belirtirken, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve yeniden galibiyet serisi elde etmek istediklerini söyledi.
Transfer döneminde titiz bir çalışma içerisine girdiklerini belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, güçlerine güç kattıklarını ve ligin ikinci yarısında da adlarından söz ettirmek istediklerini söyledi. Bu sezonun geçtiğimiz yıllardan büyük farklılıklar gösterdiğini ifade eden Büyükekşi, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle geçmişe göre daha zorlu bir süreç yaşıyoruz. Birçok takım maddi açıdan zor günler geçiriyor ve bu süreci hassas yönetmemiz gerekiyordu. Baktığımız zaman Mehmet Erdem ve Kubilay Aktaş’ın ayrılık taleplerine olumlu yaklaştık ve kadromuza çok önemli dört ismi kattık. Stoper mevkisinde sakatlıklar yüzünden yaşadığımız bir sıkıntı vardı o bölgeye Milli oyuncumuz Ertuğrul Ersoy’u ve yine önemli takımlarda forma giymiş Miranda’yı transfer ettik. Bunun yanı sıra yine kadromuzu güçlendirmek amacıyla Osama Rashid ve Bilal Başacıkoğlu gibi kendilerini kanıtlamış isimleri kadromuza kattık. Tüm transferlerde kulübümüzün şartlarını ön planda tutmak zorundaydık. Borç yüzünden sıkıntı yaşayan birçok rakibimizi bulunuyor ancak biz kulübümüzün şartları çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yaptık diyebilirim. Umut ediyorum ki bir an önce arkadaşlarımız uyum sürecini atlatarak, takımımıza katkı sağlayacaklardır” dedi.

“Karagümrük maçıyla yeni bir seri hedefliyoruz”
Süper Lig’in 23. haftasında konuk olacakları Karagümrük maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Üst sıralarda bulunan ve kendini ispatlamış birtakımımız bulunuyor. Rakiplerimiz artık bizimle mücadele ederken, büyük bir takımla oynuyormuş gibi maça hazırlanıyorlar. Şanssız puan kayıplarını yaşamasak çok daha iyi yerlerde olacaktık. Karagümrük lige yeni yükselmesine karşın, gerçekten kaliteli bir ekip olmayı başardılar. Kendilerine de saygı duyuyoruz ancak bizim yeni bir galibiyet serisi yakalamaya ihtiyacımız var. Hocamız Sa Pinto’yla birlikte umut ediyorum bu karşılaşmada ilk galibiyetimizi alırız ve ilk beş hedefimizi sürdürürüz. Tekrar söylemek istiyorum ki, karşılaşma sonunda skor ne olursa olsun inşallah her iki takımda hakem hatalarını konuşulmaz. Futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak, galibiyet için mücadele edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sa Pinto’ya güveniyoruz”
Geçtiğimiz hafta göreve getirilen Ricardo Sa Pinto’ya olan güvenlerini bir kez daha vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Sa Pinto kendisini hem futbolculuk döneminde hem de teknik adamlık kariyerinde ispatlamış bir isim. Kendisi oyuncularımızın hepsiyle iyi bir iletişim yakalamayı başardı. Elbette bir geçiş süreci yaşanıyor ve bunun da bazı zorlukları olacak. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte biz bu süreci hızlandırabilmek adına yoğun mesai harcıyoruz. İstikrarlı bir kulüp olmayı sürdüreceğiz ve bu doğrultuda da teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto’ya gönülden güveniyoruz” şeklinde konuştu.

“Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”
Karagümrük maçı öncesi gerçekleştirilen Covid19 testlerinde sonuçları pozitif olan üç futbolcularına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Mehmet Büyükekşi, “İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte, elimizden hiçbir şey gelmeyen durumlarla da karşılaşıyoruz. Pandemi süreci bir yandan takımları maddi olarak zor durumda bırakırken, bir yandan da karşılaşmalar öncesi ciddi sorunlar yaratıyor. Üç futbolcu kardeşimizin ne yazık ki test sonuçları pozitif olarak raporlandı. Her şeyden önemlisi insan sağlığıdır, o yüzden kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah bir an önce bu süreci tüm insanlık olarak atlatabiliriz. Taraftarların tribünleri doldurduğu günleri hep beraber yaşayabilmek adına tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız” diye konuştu.

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