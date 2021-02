Ortadoğu Busıness 12 yaşında

2009 Yılında sürekli 2 aylık periyotlar ile yayın hayatına başlayan Türkiye’nin 4 dilde (ArapçaİngilizceFarsçaTürkçe) yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business 12 yaşına girmenin gururunu yaşıyor.

Ön kapağından itibaren haberlerini soldan sağa İngilizce Türkçe, Arka kapağından itibaren ise haberlerini sağdan sola Arapça Türkçe olan Ortadoğu Business’ın orta kısımda ise İran ile ilgili haberlerini Farsça Türkçe yayınlamakta.

Yayın hayatına 12 yıl önce İngilizce Türkçe ile başlayan ilerleyen yıllarda Arapça ve İran’ın resmi dili Farsçayı katarak Türkiye’nin 4 Dilde yayın yapan ilk ve tek ekonomi Dergisi Ortadoğu Business 63.Sayısını yayınladı.

Türkiye’nin 4 dilde (Arapça İngilizce Farsça Türkçe) yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business’ın 63.sayının ön kapak konusu Ülkemizin Bilişim sektörünün önde gelen firması Mefapex Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Faik Öztürk yer aldı.

Ön Kapak konusu Mefapex Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Faik Öztürk, Pandemi döneminde Bilişim sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedeflerini ayrıntılı bir şekilde derginin iç 7 sayfasında 3 dilde (Arapça İngilizce Türkçe) olarak anlattı.

Arka Kapak Arapça konusu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin resmi temasları ve toplantıları yer aldı.

Dergi her sayısında olduğu gibi 63.sayısında da dolu dolu içerikle okuyucuları ile buluştu.

Ortadoğu Business’in 63. Sayısı ve tüm sayılarını EDergi olarak web sitesi www.ortadogubusiness.com adresinden okunabilir, sayfalarını mail atabilir, yazıcıdan çıkış alınabilir ve sosyal Medya’dan paylaşılabilir.

12 yıldır iki ayda bir yayınlanan ve ülkemizin 4 dilde Arapça Farsça İngilizce Türkçe yayınlanan ulusal tek ekonomi dergisi olan Ortadoğu Business, dağıtımının yapıldığı Suudi Arabistan, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Lübnan, Katar, Sudan ve Ürdün’de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 12 yıl önce ilk sayısını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayan, 2. sayıdan itibaren Arapça ve Farsçayı ekleyerek 4 dilde yayınlanan tek dergi olma özelliğine sahip olan Ortadoğu Business şu anda 63. sayısına ulaştı.

12 yıldır Ortadoğu ülkeleri dergimizi yakından takip ediyor

Hedeflerinin öncelikle, Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek olduğuna dikkat çeken Ortadoğu Business İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz, “Türkiye’nin komşu ülkelerle vizeyi kaldırması ile Suriye ve Irak’ı kendimize hedef seçtik. Bu nedenle dergimizi Türkçe ve İngilizce yayınlamaya başladık. Bu durum bize büyük artı değer kazandırdı. Komşu ülkelerdeki büyükelçilikler, bölge Valileri, ticaret ve sanayi odaları ile birçok firma dergimize 12 yıldır büyük ilgi göstererek yakından takip ediyorlar. Özellikle bazı haberlerinde Arapça ve Farsça olarak verilmesi yönündeki talepler üzerine Ortadoğu Business’i 2. sayıdan itibaren Türkçeİngilizcenin yanı sıra Arapça Farsça olarak da yayınlamaya başladık. Dergimizin içeriğini ön kapakta Türkçeİngilizce, arka kapakta ise Türkçe Arapça olarak vermeye başladık. İran ile alakalı haberlerimizi de Farsça Türkçe olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Önemli görülen ve bölge ülkeleri için ticaretin geliştirilmesinde rol oynayacak haberlerimizi her sayımızda 4 ayrı dilde yayınlıyoruz” diye konuştu.

Her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor

Mustafa Osanmaz, 2 ayda bir yayınlanan Ortadoğu Business dergisinde Türkiye’den, Gaziantep’ten ve komşu ülkelerden ekonomi ve şirket haberlerine, bölgenin önde gelen kişilerin makale ve görüşlerine yer verdiklerine işaret etti.

Osanmaz, “Dergimize hem Türkiye genelinden, hem de Ortadoğu ülkelerinden o kadar çok yoğun talep ve ilgi var ki, her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor” dedi.

Yayınladıkları dergi ile Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye arasında ticari bir yakınlaşmaya katkı sağladıklarına dikkat çeken Mustafa Osanmaz, bunun önemli bir misyon ve başarı olduğunu kaydetti. Osanmaz, elde ettikleri bu başarıyı yakın zaman içerisinde uluslararası boyuta taşımak hedefinde olduğunu da sözlerine ekledi.

