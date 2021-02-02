Sanko'da Covid - 19 sonrası takip polikliniği Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu: “Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan poliklinik hizmet vermeye başladı”

SANKO Üniversitesi Hastanesi, COVID19 geçiren hastalara verdiği hizmetlere yenilerini ekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizi de sağlık alanında olumsuz etkileyen COVID 19 salgına yönelik SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan COVID 19 Sonrası Takip Polikliniği hizmet vermeye başladı.

COVID 19 Sonrası Takip Polikliniği Koordinatörü, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu, “İki ayrı binada hizmet veren hastanemiz Mart 2020 tarihinden bu yana, ayrıştırılmış alanlarda COVID 19 hastalarına yönelik hem poliklinik hem de yatış hizmeti vermektedir” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, bu poliklinikte COVID 19 hastalığı geçiren hastaların takibini yaparak, hala süren sağlık problemlerine yönelik tedavi programları oluşturduklarını söyledi.

COVID 19 geçiren hastaların bir kısmının tamamen sorunsuz bir şekilde yaşamlarına devam ederken, bir kısmının ise özellikle solunum semptomları da içeren farklı sağlık sorunları yaşayabildiklerini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Hastalarımızın bu ihtiyacına yönelik olarak polikliniğimizi hizmete sunduk. Hastanemizdeki tüm tanı ve tedavi branşlarıyla hastalarımızın yanındayız” diye konuştu.

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