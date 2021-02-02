Düğün salonu girişindeki demir korkulukları çaldılar

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Gaziantep’te hırsızlar, bir düğün salonu girişindeki demir korkuluklar çaldı. Çalma anı kameralara yansırken polis 2 hırsızı da yakaladı.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İncilipınar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun girişindeki demir korkulukları çalan 2 şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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