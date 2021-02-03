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Gaziantep'te üretilen bal miktarı, 11 yılda yüzde 4 bin arttı

DHA

Gaziantep'te üretilen bal miktarı, 11 yılda yüzde 4 bin arttı


Ahmet ATMACAKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son 11 yıllık süreçte arıcılık gelişti, hem arı hem de elde edilen bal miktarı arttı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, kentte arıcılığı geliştirmek adına yaptıkları çalışmalarla bal üretiminin 11 yılda yüzde 4 bin artarak 10 tondan 400 tona çıktığını söyledi.
Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, kentte arıcılığın her geçen gün geliştiğini söyledi. 10 yıl önce kentte sadece 2800 kovan bulunduğunu bugün ise verilen teşvik ve destekler ile sektöre yönelenlerin 60 bin kovan sahibi olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını döneminde uzmanların önerisiyle vatandaşların, başta bal olmak üzere propolis, polen ve arı sütü ürünlerine yöneldiğini anlatan Koca, "Yoğun talep karşısında kette arı yetiştiricilerinin tüm bal stokları nerede ise bitme aşamasına geldi" dedi.
Kış uykusunda olan arıların 1 Mart itibari ile uyandırılacağını ve bu yıl için bal üretimine başlanacağını anlatan Nebi Koca, "Geçtiğimiz yıl arı ürünlerinin artması tamamen pandemi sürecine bağlı olarak gerçekleşti. Bu yıl üretimin talebe yetmeyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
ARILI KOVAN SAYISI 20 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ
Koca, arılı kovan sayısının son on yılda 2 bin 800'den 60 bine çıktığını ve üretilen bal miktarının da 10 tondan 400 ton seviyelerine ulaştığına dikkat çekerek, "Gaziantep'te, 2010 yılında Arıcılar Birliği'ni kurduğumuzda 2 bin 800 kovanımız vardı. Bir kovanda özellikle bal akım döneminde işçi arıların mevcudu 7080 bindi. Şu anda yaklaşık 60 bin arılı kovanımız mevcut. Yani 10 yıllık süreçte arı sayısı da 224 milyondan 4 milyar 800 milyona ulaştı. O günlerde 10 ila 15 ton arasında olan bal üretimi şu anda ise yılda 400-500 ton kadar yükseldi" şeklinde konuştu. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2021-02-03 08:32:19

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