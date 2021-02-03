Stres reflüye neden oluyor

Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, yoğun yaşanan stresin mide rahatsızlıklarına yol açarak reflüye neden olabileceğini söyledi.

Mide rahatsızlıkları hakkında bilgi veren Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, sigara, fazla alkol alımının, yağlı ve baharatlı gıdaların mide rahatsızlıklarına yol açtığını ifade ederek, reflüye neden olan en büyük faktörün ise stres olduğunun altını çizdi. Stresin reflüyü tetiklediğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, “Reflü, kelime anlamı olarak geriye doğru yönelme demektir. Geriye kaçan safra on iki parmak bağırsağından mideye geçmesiyle duodenogastrikreflü ,mideden yemek borusuna doğru yukarıya kaçmasına gastroözofagialreflü diyoruz. Gastroözofagealreflü, yemek borusunun mideye açıldığı bölgede yoğunlaşan kaslar bir sfinkterik daralma yaparak bir kapak gibi davranarak yediğimiz yemeklerin yemek borusundan mideye doğru geçmesine izin verirken ,mideden yemek borusuna geri geçmesine engel olur. İşte bu kapak gevşek olduğu zaman midedeki içerik geriye doğru yani özofagusa doğru kaçabilir.Bu kapak gevşekliğine obezite,yağlı gıdalar,sigara, alkol, asitli gıdalar, baharatlı gıdalar, mide fıtıkları sebep olabiliyor" dedi.

Reflü hakkında açıklamalarda bulunan Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, “Reflüfizyolojikde olabilir.Gebelikte oluşan ve bazı insanlarda özellikle ağır yemek sonrası ağza doğru mide içeriğinin gelmedi gibi.Reflü tanısında öncelikle anamnez çok önemli. İyi biranamnezreflü tanısında yeterlidir. Endoskopi ile reflüye bağlı yemek borusunda oluşan hasarı veya kapak durumunu yada mide fıtığı varmı bunu görürüz. Endoskopide yemek borusuna herhangi bir hasar veya yemek borusu kapağının açıklığını görürsek bu tanımlamalarla beraber bize yeterli oluyor. Bazen bu durum yetersiz kaldığında alt özofagus basıncını ölçen manometrik incelemeler ve PH metre ile yemek borusunda asit ölçümü ile karar veriyoruz. Reflüde tedavi olarak öncelikle yaşam tarzı değişikliği,diyet,sigara,alkolden uzak durma,kilo kaybı önemli yer tutar.Bazen sadece bu değişiklikler dahi yeterli olabilir. Bu önlemlerin yanında mide asitini azaltan gıdalar ve mide içeriğini yukarıdan aşağıya doğru yönelten motilite düzenleyici ilaçlar kullanıyoruz. Hastanın sürekli olarak ilaç kullanmasına karşın ameliyat etkili olur. Özellikle mide fıtıklarında fıtığı düzeltici ameliyatlar çok fayda sağlar’’ diye konuştu.

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