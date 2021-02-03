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Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları değerlendirmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Üniversiteler çekişme alanı değil" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan öğrencisi GAÜN rektörüne ziyaret

İHA

Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları değerlendirmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Üniversiteler çekişme alanı değil" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan öğrencisi GAÜN rektörüne ziyaret

Öğrencisi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin, "Türkiye’nin saygın üniversitelerinden birisinin her gün gösterilerle, birtakım tartışmalarla, provokasyonlarla anılmasının doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üniversiteler bilim yeridir, fikirlerin tartışıldığı yerdir" dedi.
AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak için Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Özaydın'ı makamında eşi Sevgi Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Partili vekillerle birlikte ziyaret eden Kurtulmuş, Prof. Dr. Arif Özaydın’ın İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktora öğrencilerinden olduğunu belirtti. Özaydın'ın şehirle bütünleşerek çok daha güçlü bir üniversite ortaya çıkaracağını söyleyen Kurtulmuş, "Bizim için de öğrencilerimizin belli bir yerlere gelmiş olmasını görmek hayatımızın bir semeresi olarak da bakıyorum. O bakımdan ben de mutluluğumu, memnuniyetimi ifade etmek istiyorum” dedi.
Ziyarette Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara değinen Kurtulmuş, üniversitelerin hem öğretim üyeleriyle hem öğrencileriyle önemli cazibe merkezleri haline gelmesini istediklerini kaydederek, üniversitenin kavgayla, gürültüyle, çatışmayla, tartışmayla, gerilimle, birtakım siyasal çekişmelerle anılmasını istemediklerini vurguladı.

"Üniversiteler çekişme alanı değil"
Üniversitenin bu anlamda lekelenmesini asla tasvip etmediklerini aktaran Kurtulmuş, "Bütün gayretimiz, Türkiye geldiği noktada yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde büyük merhaleler kat ediyor. Onun bizatihi şahidi Gaziantep şehrinin kendisidir. Gaziantep şehrinin son 20 yılda, almış olduğu büyük mesafe Türkiye’nin yükselişinin de bir işaretidir. Daha ileriye gitmemiz lazım. Bu anlamda aldığımız yol, geldiğimiz nokta Türkiye’nin her alanda savunma sanayinde, yerli üretimde, ihracatta, üniversitelerinin sayısının artmasında ortaya koymuş olduğumuz bu performans çok doğru ama yeterli değil. Daha ileriye gitmemiz lazım. Daha yolun ortasındayız. Allah’ın izniyle karşı tarafa geçip Türkiye’nin ayaklarına çelme takmak isteyen, ilerlemesini önlemek isteyen unsurlara karşı da çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Bunun önemli merkezlerinden birisi olarak üniversiteyi görüyorum. Üniversitelerimizin de gerçekten bir çekişme alanı değil bir arada fikirlerin tartışıldığı, bilimsel yarışmaların yapıldığı eğer bir şey yarıştıracaksak üniversitelerde üniversiteler üzerinden sözleri ya da siyasetleri yarıştırmayacağız. Üniversitelerde yarıştıracağımız şey; bilim adamlarının, bilim insanlarının, öğrencilerin, çalışma gruplarının ortaya koymuş olduğu üstün bilimsel performanstır. Gönlümüz arzu eder ki Türkiye bu istikamette ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin üniversitelerini daha ileride göreceğiz"
Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanayinin, yüksek teknolojilerin gelişmesinin, toplumsal hayattaki gelişmelerle birlikte üniversitelerin gelişmesinin eş zamanlı olarak devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye’nin ne kadar geliştiğinin göstergelerinden birisinin de üniversiteleri olduğuna işaret etti. Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara değinerek, “Son günlerdeki tartışmalar çerçevesinde de bunu söylemek istiyorum. Türkiye’nin saygın üniversitelerinden birisinin her gün gösterilerle, birtakım tartışmalarla, provokasyonlarla anılmasının doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Üniversiteler bilim yeridir, fikirlerin tartışıldığı yerdir. İnsanların makaleleriyle, araştırmalarıyla, projeleriyle, tezleriyle, görüşleriyle birbirleriyle yarıştığı yerlerdir. Bu hale getirmek de hepimizin vazifesi. Başta üniversite rektörlerimiz, hocalarımız, öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere hepimizin vazifesidir. Bu anlamda inşallah Türkiye’nin üniversitelerini daha ileride göreceğiz. Bunun için de üniversiteleri bazılarının kirli siyasetleriyle, kullandıkları zehirli dillerle kirletmelerine, meşgul etmelerine Türkiye’nin takati yoktur. Türkiye’nin buna müsamahası yoktur. Kaybedecek vaktimiz de yoktur. Üniversitelerimizin tamamının çok daha ileriye gitmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Prof. Dr. Arif Özaydın’a ve bütün çalışma arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Üniversiteye huzur ve barış getirdik"
Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un ziyaretinden dolayı hem duygusal hem de heyecanlı olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözüne inanmış biri olarak konuşuyorum. Hocam bize sadece harf öğretmedi. Bir duruş, bir hayat anlayışı, bir medeniyet öğretti. İnanılmaz işler yaptık ama birini söylemeden geçemeyeceğim. Üniversiteye ne getirdiniz diye sorarsanız, huzur ve barış getirdik. En önemli şey de huzur ve barıştır. İnsanlara bir özgüven geldi. CİMER’den ‘huzur getirdiniz, barış getirdiniz’ şeklinde onlarca tebrik alıyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş’a günün anısına hediye takdim edildi. Kurtulmuş tarafından da Rektör Özaydın’a hediye verildi.

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