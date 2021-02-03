GTO Başkanı Yıldırım'dan inşaat sektörüne çağrı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "İnşaat sektörü ekonominin aynasıdır"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım inşaat sektörünün ekonomik görünümün aynası niteliğinde olduğunu belirterek, sektör temsilcilerine büyük iş düştüğünü söyledi.

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkan Adayı Bora Kanevetçi ve beraberindeki heyet GTO’yu ziyaret etti. İnşaat sektörünün mevcut durumu ve gelecek projeksiyonu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette GTO Başkanı Yıldırım, sektör temsilcilerine büyük iş düştüğünü belirterek “GAİMDER gibi bir kurumun bu sorumluluğu taşıyabilecek bir ekip ile yoluna devam etmesi gerek. Dilerim yakında yapılacak olan genel kurulda böyle bir ekip göreve gelir. Ben şimdiden adaylığınızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnşaat Müteahhitlerinin GTO’nun üyeleri arasındaki en kalabalık ikinci meslek grubu olduğu olduğunu dile getiren Yıldırım, “30 bine yakın üyesi bulunan Odamızda Gıda Toptancılarından sonra en fazla üyeye sahip olan meslek grubu İnşaat Müteahhitleri. Sektör birçok alt sektörle birlikte ekonominin lokomotifidir ve ekonomik gidişat için de çok iyi bir ayna niteliğindedir. Dolayısıyla bu sektörün sorunlarının, ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü de güçlü temsilden geçmektedir. GAİMDER seçimlerinde kazananın Gaziantep ve sektör olması dileğiyle tüm adaylara başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Heyet, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Kemal Delioğlu, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Mustafa Bozgeyik’in de yer aldığı görüşmede göreve seçildikleri takdirde gerçekleştirecekleri çalışma programlarını paylaşarak, iki kurum arasında yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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