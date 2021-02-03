Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt yakaladı

Gaziantep'te KOM ekiplerinin 2 iş yeri ve 2 araçta yaptığı aramalarda 2 ton kaçak akaryakıt, 54 adet kaçak cep telefonu ve 409 adet tablet kılıfı ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında 2 ton kaçak akaryakıt ve 54 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Ekiplerin Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 2 iş yeri ile 2 araçta yapılan aramalarda 2 ton kaçak akaryakıt, 54 adet kaçak cep telefonu ve 409 adet tablet kılıfı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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