Büyükşehir 763 vatandaşı iş sahibi yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde Ekim 2019 tarihinden bu yana 763 vatandaş, vasıflarına uygun işletmelere yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen Milli İstihdam Seferberliği’ne destek vermek, iş arayan vatandaşları kendi ihtisas alanlarına yönelik işletmelere yönlendirmek ve iş veren ile işçi arasında köprü kurmak amacıyla faaliyet gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’yle (İŞKUR) ortaklaşa hareket ederek Ekim 2019 yılından bu güne 763 kişiyi iş sahibi yaptı.

İş ve Kariyer Merkezi, istihdam ve insan kaynakları uzmanları, sosyologlar ve eğitimcilerin yer aldığı donanımlı bir merkez olarak işleyiş gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan iş taleplerini bünyesinde toplayan Merkez, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları (STK) gibi farklı kanallardan iş taleplerine de cevap veriyor. Yerinde istihdamda bir model olan merkez aynı zamanda eğitim, rehberlik ve yönlendirme gibi geniş yelpazedeki hizmetlerini iş arayanlar ve iş verenlere ücretsiz sunuyor.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayında Türkiye’de de görülmeye başlayan yeni tip Korona virüs sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturmasının yanı sıra ekonomik olarak da kriz ortamına yol açtı. İş ve Kariyer Merkezi, bu zor dönemde ücretsiz olarak izne ayrılan ya da iş sözleşmesi sonlandırılan birçok vatandaşın da umut kaynağı oldu. Bu doğrultuda salgın sürecinde de iş arayışında olan vatandaşların taleplerini karşılıksız bırakmayan merkez, 2020 yılının Mart ve Nisan ayında 78 kişiye iş buldu.

Öte yandan merkez, vatandaşın iş sahibi olması için yoğun gayret sarf ederken bunun yanında kariyer planlamalarına da yardım ediyor, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına da katkı sağlıyor.

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