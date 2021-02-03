Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

DHA

Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız


Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Bakan Gül, yapılacak olan hukuk reformu ile Türkiye´nin daha da özgürleşeceğini belirterek, "Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da video konferans ile katıldığı kongrede, çevre illerden gelen milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer yer aldı.
Kongrede konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ve ülkede özgürlüğü daha da artıracaklarını ifade etti. Yeni anayasayı milletle birlikte yapacaklarını aktaran Bakan Gül, şöyle konuştu:
"Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla bu benim anayasam dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını inşallah milletimizle beraber ortadan kaldıracağız. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."
`AK PARTİ NE ZAMAN REFORM DESE BİRİLERİ PANİKLİYOR´
Adalet Bakanı Gül, AK Parti'nin reform söylemlerinin birilerini paniklettiğini de belirterek şöyle devam etti:
"AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiş, hop oturup kalkmıştır. Çünkü statükoları değişecek, pozisyonları elden gidecek diye durum demokratları, vaziyet demokratları her zaman reformun ve bu anlamdaki adımların karşısında çıkmıştır. Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar ama onlar ne yaparsa yapsın biz bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz. Birisi çıkmış, 'Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm' diyor. Ya kardeşim 'Bu ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyimi veririm' diyen Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir."
`CHP'NİN REFORMU, KAZANILMIŞ HAKLARININ ORTADAR KALDIRILMASIDIR´
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise konuşmasında yapılacak olan reformlardan bazı kesimlerin rahatsız olduğunu dile getirerek, "CHP´nin reformu, Türkiye´nin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bunlara bu devlet asla müsaade etmeyecek. Yeni ve çağdaş anayasanın yapılması milletimiz için zorunluluktur. Şimdi TSK´nın şerefli mensupları siyasete müdahale etmek yerine harekatlara başkanlık yapıyor. Yeni sistemin gerektirdiği şekilde yeni anayasa yapılması gerekir. Bu anayasayı müzakere yaparak yapmak istiyoruz. Meşru zeminlerde konuşup tartışacağız. Önümüzdeki dönem, atılım dönemi olacak" diye konuştu.
Numan Kurtulmuş, Türkiye´de her gün siyasette birtakım kavgalar olduğunu, bu kavgaların dışında kalarak hizmet yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Biz yolumuzda yürüyoruz, onun için inandığımızı yolda yürümek önemlidir. Sağdan soldan siyasetin zehirli birtakım sözlerle kirletmeye çalışanlar oluyor, bunlara aldırmayacağız. Ağzının payını vereceğiz ve yolumuzdan çekilmelerini sağlayacağız. Biz kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Çünkü suyu taşıyan biziz, testiyi kıranlar onlardır. Türkiye´yi kabına sığmayacak şekilde geliştirmek için çabalayan bizleriz. Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlardır. Biz onların bunları yaptıklarını bileceğiz, ama yolumuza devam edeceğiz. Bu beyler, 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalmışlar. O günü hiç unutmuyorum. Koskoca adamlar dışarı diyerek bir milletvekillerine rıza gösteremediler. O dönemin savcıları bir militan gibi seçilmiş milletvekilini oradan alıp dışarıya çıkarmak istediler. Şimdi başörtülü kardeşlerimiz her yerde var. Artık kimseyi ne mezhep ne din ne inanç konusunda ayırt etmesine izin vermeyeceğiz. 1942 yılında CHP iktidarda iken Türkiye´de gençlere ne dağıtılıyordu biliyor musunuz? CHP yönetiminde bu milletinin çocuklarına ekmek karnesi dağıtılıyordu. Şu anda bu ülkenin çocuklarına tablet, bilgisayar dağıtılıyor. Toplamda 68 bin bilgisayar sadece bu şehirde dağıtılmış. CHP ile bizim aramızdaki fark budur. Bu beylerin Türkiye´nin siyasetini zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ
2021-02-03 15:03:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Makas yaparak devrilen tır yolu kapattı
YEREL HABERLER Makas yaparak devrilen tır yolu kapattı
Büyükşehir 763 vatandaşı iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir 763 vatandaşı iş sahibi yaptı
Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt yakaladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt yakaladı
GTO Başkanı Yıldırım'dan inşaat sektörüne çağrı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "İnşaat sektörü ekonominin aynasıdır"
YEREL HABERLER GTO Başkanı Yıldırım'dan inşaat sektörüne çağrı GTO ...
Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları değerlendirmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Üniversiteler çekişme alanı değil" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan öğrencisi GAÜN rektörüne ziyaret
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları ...
Araban'dan Ak Parti kongresine büyük destek
YEREL HABERLER Araban'dan Ak Parti kongresine büyük destek
32 bin nüfuslü ilçenin 27 mahallesinde internet yok
YEREL HABERLER 32 bin nüfuslü ilçenin 27 mahallesinde internet yok
Tuba Büyüküstün'e benzemek istiyorlar
YEREL HABERLER Tuba Büyüküstün'e benzemek istiyorlar
Cami avlusunda yatarken bulunan Suriyeli, ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Cami avlusunda yatarken bulunan Suriyeli, ailesine ...
Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı ...
Stres reflüye neden oluyor
YEREL HABERLER Stres reflüye neden oluyor
ANKA ile sağlık hizmetleri her yerde
YEREL HABERLER ANKA ile sağlık hizmetleri her yerde
20 ayrı suç kaydı vardı, son olayda yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 20 ayrı suç kaydı vardı, son olayda yakayı ele verdi
Firmaların başı sahteleri ile dertte Ünlü çay firması'ndan sahte ürün uyarısı
YEREL HABERLER Firmaların başı sahteleri ile dertte Ünlü çay ...
Gaziantep'te üretilen bal miktarı, 11 yılda yüzde 4 bin arttı
YEREL HABERLER Gaziantep'te üretilen bal miktarı, 11 yılda yüzde 4 ...
Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 3 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 3 yaralı Çocukların tartışmasına aileler dahil olunca silahlı kavga çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı kavga: 3 yaralı Çocukların ...
Düğün salonu girişindeki demir korkulukları çaldılar
YEREL HABERLER Düğün salonu girişindeki demir korkulukları çaldılar
Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Arkadaşının evinde ensesinden vurularak öldürüldü
Sanko'da Covid - 19 sonrası takip polikliniği Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz Gündoğdu: “Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan poliklinik hizmet vermeye başladı”
YEREL HABERLER Sanko'da Covid - 19 sonrası takip polikliniği Dr. Öğr. ...
Seyir halindeki tır alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır alev aldı
Kendi evine götürdüğü arkadaşını vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Kendi evine götürdüğü arkadaşını vurarak öldürdü
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap çıktı
Ortadoğu Busıness 12 yaşında
YEREL HABERLER Ortadoğu Busıness 12 yaşında