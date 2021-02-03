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Numan Kurtulmuş’tan Anayasa vurgusu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: “Yeni Anayasayı müzakere ile yapacağız” “1942 yılında CHP gençlere ekmek karnesi dağıtıyordu”

İHA

Numan Kurtulmuş’tan Anayasa vurgusu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: “Yeni Anayasayı müzakere ile yapacağız” “1942 yılında CHP gençlere ekmek karnesi dağıtıyordu”

AK Parti Gaziantep 7. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasayı müzakere ile yapmak istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılacağı AK Parti Gaziantep 7. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasayı müzakere ile yapmak istedikleri vurgusunu yaparken, CHP’yi eleştirdi. Kurtulmuş, CHP’nin 1942 yılında gençlere ekmek karnesi dağıttığını belirtti. Kurtulmuş, “Bizleri motive eden Antepli kardeşlerime selam olsun. Kongrelerimiz bizim için bayramdır. Burada hep beraber bir araya gelerek il başkanı ve yönetimini seçiyoruz. Yolumuzu daha güçlü bir şekilde yürümeye söz veriyoruz. Siyasetteki en önemli şey inandığı yolu bilmektir. İnandığımız yol yeniden güçlü bir Türkiye kurma yoludur. Biziler inandığımız istikamette yürümeye devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Son zamanlarda dünya büyük bir pandemiyle karşı karşıya ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Dünya ekonomisini etkilediği gibi Türkiye’yi de etkiliyor. Ancak Türkiye özellikle sağlıkta buna hazırlıklıydı. Türkiye’nin önünde yeni bir ufuk bekliyor karşımızda çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Türkiye mavi vatanımıza sahip çıkmıştır. Akdeniz de Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye kendi hukukunu korumuştur. Türkiye özellikle Karadeniz de önemli bir doğalgaz kaynağı keşfetmiştir. Yaklaşık 30 yıldır kapalı olan kapalı Maraş açılmıştır. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. Karabağ meselesi çözülmüş Karabağ işgalden kurtarılmıştır. İkincisi Türkiye hem içerde hem dışarda ne teröre karşı önemli bir başarı kazanmıştır. Çocukluk yıllarımızdan beri zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diye dua ettiğimiz Ayasofya Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile ibadete açılmıştır. İnşallah kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine açık kalacak insanlığın bir mirası olarak herkesin ziyaretine açık tutulacaktır. Sadece bu akdarını söyleyeyim, bunlardan bir tanesi bile Türkiye için büyük bir iştir. Hangi ülkeden kimler ne söyledi. İçerdeki Bizanslılar neler söyledi biliyoruz. Biz bu hedeflerden vazgeçmedik.2020 yılında dünya pandemiden kırılırken, Türkiye Allah’ın izni ile büyük zaferleri arka arkaya sağladı. Bundan sonrada sağlamaya devam edecektir. Her gün siyasette bir takım kavgalar var. Biz yolumuzda yürüyoruz onun için inandığımızı yolda yürümek önemlidir. Sağdan soldan siyasetin zehirli bir takım sözlerle kirletmeye çalışanlar oluyor bunlara aldırmayacağız. Ağzının payını vereceğiz ve yolumuzdan çekilmelerini sağlayacağız. Biz kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Çünkü suyu taşıyan biziz testiyi kıranlar onlardır. Türkiye’yi kabına sığmayacak şekilde geliştirmek için çabalayan bizleriz. Üzüm yemek isteyen biziz, bağcıyı dövmek isteyen onlardır. Biz onların bunları yaptıklarını bileceğiz, ama yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Bazı militanlar başörtüsünden dolayı seçilmiş vekili meclisten atmak istedi”
Kurtulmuş, “Bazıları 28 Şubatın karanlık denizlerinde kalmış. O günü hiç unutmuyorum. Koskoca adamlar dışarı diyerek bir milletvekillerine rıza gösteremediler. O dönemin savcıları bir militan gibi seçilmiş milletvekilini oradan alıp dışarıya çıkarmak istediler. Şimdi başörtülü kardeşlerimiz her yerde var. Artık kimseyi ne mezhep ne din ne inanç konusunda ayırt etmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“CHP 1942 yılında gençlere ekmek karnesi dağıttı”
Numan Kurtulmuş, “1942 yılında CHP iktidardayken, Türkiye’de gençlere ne dağıtılıyordu biliyor musunuz. CHP yönetiminde bu milletinin çocuklarına ekmek karnesi dağıtılıyordu. Şu anda bu ülkenin çocuklarına tablet, bilgisayar dağıtılıyor. Toplamda 68 bin bilgisayar sadece bu şehirde dağıtılmış. CHP ile bizim aramızdaki fark budur. Bu beylerin Türkiye’nin siyasetini zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Biz üniversitelerin bilimle araştırma ve makalelerle anılmasını istiyoruz. Üniversitelerin şehirlerle bütünleşerek hizmet etmesini istiyoruz. Üniversiteler şu ya da bu siyasi mensuplarının millete hakaret edeceği bir yer değildir. Yere Kabe resmi koyarak birilerinin provokasyon yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Birkaç tane marjinal provokatörlerin yaptığı işler Boğaziçi öğrencilerini bağlamaz. O öğrencilerin büyük çoğunluğu bu vatana bağlı pırıl pırıl gençlerdir. O gençleri siyasete bulaştırmak kimsenin haddi değildir. Boğaziçi tartışmalarında en büyük desteğin CHP İstanbul örgütü tarafından verildiğini milletimiz görüyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni Anayasa müzakere ile olacak”
AK Partili Kurtulmuş, “Biz reform deyince onlar telaşa kapılıyor. CHP’nin reformu Türkiye’nin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bunlara bu devlet asla müsaade etmeyecek. Yeni ve çağdaş anayasanın yapılması milletimiz için zorunluluktur. Şimdi TSK’nın şerefli mensupları siyasete müdahale etmek yerine harekatları başkanlık yapıyor. Yeni sistemin gerektirdiği şekilde yeni anayasa yapılması gerekir. Bu anayasayı müzakere yaparak yapmak istiyoruz. Meşru zeminlerde konuşup tartışacağız. Önümüzdeki dönem atılım dönemi olacak” diye konuştu.

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