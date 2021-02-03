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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

İHA

Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, patisinin 7. Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Gaziantep’e Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde kentin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, kentin 400 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi. Kurtulmuş, “Gaziantep’i önemli şehirlerden birisi haline getiren özelliklerinden bir tanesi de maalesef Suriye’de yaşanan acımasız, insanlık dışı, ceberut, barbarca zulüm düzeninden kaçan, oradaki iç savaştan kaçan çok sayıda kardeşimizin burada Gaziantep halkıyla birlikte bütünleşerek burada varlığını sürdürüyor olmalarıdır. Yaklaşık 400 bini aşkın bir Suriyeli kardeşimizi burada ev sahipliği yapıyor. Bu bir örnektir yani dünyanın başka hiçbir ülkesinde böylesine dar bir alanda bu kadar çok sayıda her ne kadar komşumuz olsa da bu kadar farklı insanı bir arada tutabilmek dünyaya örnektir” dedi.
Gaziantep’in son yıllarda özellikle kültürel anlamlarda önemli çıkışlar sağladığını belirten Kurtulmuş, "Burası hakikatten medeniyetlerin beşiği, kültürlerin geçiş güzergahında olan bir yer. Bu açıdan da Gaziantep ilimizde yapılan çalışmaları önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki hemen sınırlarımızın dışında var olan, büyük yıkımlara neden olan bu özellikle Suriye’deki ve Irak’taki bu yapı bir an evvel değişir orada halkın hak ettiği barış, huzur, selamet, sükunet gerçekten yeniden kazanılır ve orada terör örgütleri bütünüyle oradan çıkartılarak o bölgenin esas sahibi olan Suriye ve Irak halkı farklı yapılarıyla bizim kardeşlerimiz komşularımız olarak güzel bir şekilde yaşamaya yeniden başlarlar. O, zaman Gaziantep’in bu potansiyeli bölgemiz içinde büyük bir ilham kaynağı olur kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Arkeoloji Enstitüsü Gaziantep’e kuruluyor
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Anadolu’da hala arkeoloji enstitüsünün olmadığını ifade etti. Şahin, “1800’lü yıllarda Avrupa enstitülerini kurmuş buraya da şubelerini açmıştı. Şimdi inşallah bu ekibin sayesinde Avrupa Birliği projesinden de yaklaşık 100 Milyon TL hibe alarak arkeoloji enstitüsünü buraya kuruyoruz, yasal alt yapıyı da hazırladık. İnşallah yeni bir dönem ‘Arko Rotayı’ buraya getiriyoruz. Çinlilerin, Japonların, Kapadokya’ya gelen turistlerin geleceği bir rota hazırlıyoruz. Burada çalıştık Rum Kale bambaşka bir Rum Kale oldu, 5 antik kentiyle bugün olağan üstü bir çalışma var” diye konuştu.
Ziyaretin anısına kente özgü yöresel ürünlerden oluşan şifa paketi ve hediyeler Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından Numan Kurtulmuş’a verildi.

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