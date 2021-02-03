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Numan Kurtulmuş: “Zorlu süreçte tezgahın dağılmamasını sağlamaya çalıştık” “Türkiye salgın sürecinde gücünü gösterdi” “Dünya Sağlık Örgütü pandemide aciz kaldı”

İHA

Numan Kurtulmuş: “Zorlu süreçte tezgahın dağılmamasını sağlamaya çalıştık” “Türkiye salgın sürecinde gücünü gösterdi” “Dünya Sağlık Örgütü pandemide aciz kaldı”

AK Parti Gaziantep 7. Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kentte sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katıldı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde hükümet olarak tezgahın dağılmamasını sağlamaya çalıştık” dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin salgın sürecinde gücünü gösterdiğini belirterek, salgının dünyada yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti.

AK Parti Gaziantep 7. Olağan Kongresine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kentte sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin pandemi sürecinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu ve sağlık sisteminin gücünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

“Dünya Sağlık Örgütü pandemide aciz kaldı”
Salgın döneminin dünya için bir dönüm noktası olacağını söyleyen Numan Kurtulmuş, “Dünyanın en önemli kuruluşlarından birisi olduğu varsayılan Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sırasında ortaya koymuş olduğu acziyet, dünyadaki kurum ve kuruluşların ne kadar fonksiyonsuz hale geldiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği'nin bu salgın sürecinde üye ülkelerinin hemen hemen hiçbirine destek olamamış olması, aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in de dünyanın temel bir örgütü olarak dünyanın tamamını etkileyen bir salgını hafifletecek adımları ortaya koyamamış olması küresel bütün kurum ve kuruluşların da yeniden yapılanmanın zorunlu kılınacağı bir döneme işaret ediyor. Nasıl buhar makinesinin bulunması sanayi devriminin fitilini ateşlediyse, 1970'li yılların başında yüksek teknolojilerin gelişmesi ve küreselleşmenin yayılması dünyada yeni bir ekonomik model ortaya çıkardıysa korona virüs süreci de dünyada farklı bir dönem ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte hazırlıklı olanların, güçlü olanların dayanışma içerisinde olanların avantajlı çıkacağını söyleyebiliriz” dedi.

“Türkiye salgın sürecinde gücünü gösterdi”
Kurtulmuş, Türkiye’nin salgın sürecinde dünyada başarısıyla öne çıkan ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye bu pandemi döneminde özellikle sağlıktaki altyapı sisteminin güçlülüğü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hızlı karar alma yeteneğiyle birçok ülkeden daha büyük bir avantajla bu süreci karşılamış oldu. Sağlık alanında önemli adımlar atıldı. Aşılama sürecinde de vakti gelenlere en hızlı şekilde aşılama yapılıyor. Neredeyse aşı sorunumuzun olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar aşı bulmak için yarış içerisinde ve zorlarken bizim böyle bir sıkıntımız olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Zorlu süreçte tezgahın dağılmamasını sağlamaya çalıştık”
AK Parti hükümeti olarak pandemi sürecinde çok hassas davrandıklarını ve esas çabalarının tezgahı dağıtmamak üzerine olduğunu açıklayan Kurtulmuş, “Bizim bu pandemi sürecinde hükümet olarak özellikle esas meselemiz tezgahı dağıtmamaktadır. Türkiye, zamanında büyük krizler yaşamış. Ülke olarak 2002 yılında ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. Yine 2009'da da küresel bir kriz yaşandı. Cumhurbaşkanımızın tabirleriyle bizi teğet geçti ama Türkiye'nin üzerinde de belli etkileri oldu. Bu gibi zorlu süreçlerde bizim asıl meselemiz ve çabamız tezgah dağıtmamak üzerine oldu. Yani üreticinin üretime devam edebilmesini sağlamaya gayret ettik. Özellikle Türkiye ekonomisinin ana damarını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın gücünü koruyabilmesi bizim için önemlidir. Çünkü dağılan tezgah zor toparlanır. O yüzden bir başında beri sunduğumuz desteklerle bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaya çalıştık. Bu süreçte vatandaşlarımızın da her türlü ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Vatandaşlarımıza her türlü açık destek verilmeye çalışıldı ve çalışılıyor. Bu süreci el ele vererek güç birliğiyle devletimiz daha güçlü bir şekilde çıkaracağız. Daha güçlü Türkiye’yi hep beraber kurmak için yeni ufuklar açmış olacağız ” şeklinde konuştu.

Toplantıda kısa bir açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, “Bugün Gaziantep şehrimizin STK’ları ile istişare etme anlamında böyle bir buluşma çok önemli. O yüzden tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Her süreçte istişareye önem veren partimiz genel başkan vekilimiz Numan Kurtuluş’un hassasiyetine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve kentin önde gelen sanayicileri ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

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