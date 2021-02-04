Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı

DHA

Gaziantep'in yeni lezzeti; simit bayıldı


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te simitçi Ömer Aksu, yoğun ilgi gören simit ve imambayıldı yemeğini birleştirerek yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer alan simidi öğle veya akşam yemeği sofralarına taşıyan Aksu, 'Simit bayıldı' adını verdiği ve yoğun ilgi gören lezzetin patentini almak için başvuru yaptı.
Gastronomi kenti Gaziantep'te simit ustası Ömer Aksu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen simidi, imambayıldı yemeği ile birleştirerek 'simit bayıldı' adını verdiği yeni bir yemek yaptı. İsmiyle dikkat çeken yemekte ilk olarak; simidin ortadan ikiye kesilip arasına közlenmiş patlıcan ve yoğurt konuluyor. Üzeri kapandıktan sonra tekrar yoğurt ve patlıcan karışımı eklenen yemek, üzerine kıyma ve sos dökülerek hazır hale getiriliyor.
`SİMİT ARTIK ÖĞLE VE AKŞAM ÖĞÜNÜ OLARAK TÜKETİLECEK´
Simidi yaptıkları farklı sunum ve lezzetle öğle ve akşam tüketilecek bir yemek haline getirdiğini ifade eden Ömer Aksu, "Yeni yaptığımız lezzetin ismi simit bayıldı. Simit normalde kahvaltılık bir ürün. Biz bunu nasıl olurda öğle ve akşam yemeklerinde vazgeçilmez hale getirebiliriz diye bir inovasyon çalışması yaptık. Sonrasında da imambayıldı yemeği ile bütünleştirerek simit bayıldı lezzetini ortaya çıkardık. Bu yeni lezzet için patent için başvurumuzu yaptık" diye konuştu.
'BAMBAŞKA BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI'
Simit bayıldı yemeğinin yapım aşamalarını anlatan Aksu, "Gevrek simidimizi ortadan ikiye kesiyoruz ve içerisine öncesinde hazırladığımız süzme yoğurt ve taş fırında közlenmiş patlıcanı karıştırıyoruz. İçerisine istek üzerine sarımsak ekleyebiliyoruz. Yaptığımız bu karışımı simidin orta kısmına sürüyoruz. Sürdükten sonra içerisine kavrulmuş kuzu kıymamızı ekliyoruz, sonra kapağı kapatıyoruz. Tekrar üzerine bir yoğurt daha gezdiriyoruz ve üzerine tekrardan bir kıyma en sonunda da maydanoz ve sosumuzu ekleyerek finalimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Aksu, yeni lezzetin tadanlar tarafından çok beğenildiğini ve yoğun talep gördüklerini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-02-04 08:09:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşı olan milletvekili, korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Aşı olan milletvekili, korona virüse yakalandı
Gaziantep'te Eyup Özkeçeci güven tazeledi Gaziantep'te Ak Parti'nin yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te Eyup Özkeçeci güven ...
Önce kameraları boyadılar ardından tüfekle saldırdılar Sokakta tablada oyuncak satarken 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğrayan esnaf yaralandı Saldırıdan önce olay yerindeki 16 kameranın ayakkabı boyası ile boyandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Önce kameraları boyadılar ardından tüfekle ...
Kurtulmuş: Pandemi sürecinden güçlü şekilde çıkacağız
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Pandemi sürecinden güçlü şekilde çıkacağız
Numan Kurtulmuş: “Zorlu süreçte tezgahın dağılmamasını sağlamaya çalıştık” “Türkiye salgın sürecinde gücünü gösterdi” “Dünya Sağlık Örgütü pandemide aciz kaldı”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: “Zorlu süreçte tezgahın ...
30 suç kaydı bulunan hırsız yine kaçamadı
YEREL HABERLER 30 suç kaydı bulunan hırsız yine kaçamadı
Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir ...
Gümrük kapısında göçmen kaçakçılığına büyük darbe
YEREL HABERLER Gümrük kapısında göçmen kaçakçılığına büyük darbe
Başkan Tahmazoğlu taksi duraklarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu taksi duraklarını ziyaret etti
Adalet Bakanı Gül: "Biz reform dedikçe onlar sokak diyor" "Darbe anayasası zihniyetine son vereceğiz" "Muhalefetin zihniyetinde özde vatandaş sözde vatandaş var"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: "Biz reform dedikçe onlar sokak ...
Numan Kurtulmuş’tan Anayasa vurgusu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: “Yeni Anayasayı müzakere ile yapacağız” “1942 yılında CHP gençlere ekmek karnesi dağıtıyordu”
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş’tan Anayasa vurgusu AK Parti Genel ...
Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Yeni ve sivil bir anayasayı ...
Makas yaparak devrilen tır yolu kapattı
YEREL HABERLER Makas yaparak devrilen tır yolu kapattı
Büyükşehir 763 vatandaşı iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir 763 vatandaşı iş sahibi yaptı
Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt yakaladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt yakaladı
GTO Başkanı Yıldırım'dan inşaat sektörüne çağrı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "İnşaat sektörü ekonominin aynasıdır"
YEREL HABERLER GTO Başkanı Yıldırım'dan inşaat sektörüne çağrı GTO ...
Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları değerlendirmesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Üniversiteler çekişme alanı değil" AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan öğrencisi GAÜN rektörüne ziyaret
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş'tan Boğaziçi olayları ...
Araban'dan Ak Parti kongresine büyük destek
YEREL HABERLER Araban'dan Ak Parti kongresine büyük destek
32 bin nüfuslü ilçenin 27 mahallesinde internet yok
YEREL HABERLER 32 bin nüfuslü ilçenin 27 mahallesinde internet yok
Tuba Büyüküstün'e benzemek istiyorlar
YEREL HABERLER Tuba Büyüküstün'e benzemek istiyorlar
Cami avlusunda yatarken bulunan Suriyeli, ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Cami avlusunda yatarken bulunan Suriyeli, ailesine ...
Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Görme engelli Esmanur uzaktan eğitimle Kuran okumayı ...
Stres reflüye neden oluyor
YEREL HABERLER Stres reflüye neden oluyor
ANKA ile sağlık hizmetleri her yerde
YEREL HABERLER ANKA ile sağlık hizmetleri her yerde