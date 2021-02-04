Kablo hırsızı yakalandı

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Gaziantep’te 4 farklı mahalleden bir kuruma ait kabloları çalan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı mahalleden bir kuruma ait internet kablolarını çalan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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