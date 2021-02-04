(Özel) 200 yıllık mağarada asırlık mesleği sürdürüyorlar

Gaziantep’te bulunan 200 yıllık mağarada kendir üreten ustalar, el yapımı tezgahlarda eski tekniklerle bir asırdır üretim yapıp Türkiye’nin her yerine ürün gönderiyor.

Şehreküstü Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, fabrikalardan temin ettikleri atık iplikleri 200 yıllık olduğu tahmin edilen Sulu Mağara’da işliyor. Asırlardır var olan bir mesleğin son temsilcileri olarak ayakta durma mücadelesi veren ustaların nemli ortamda ilerleyen teknolojiye rağmen el yapımı tezgahlarda ürettikleri kendirler, file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor. Ahşaptan yapılan çıkrıklarda ve eski el yapımı tezgahlarda kendir ve kendirin birçok çeşidini üreten ustalar, yoğun talep gören mallarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.



“60 yıldır bu işi yapıyorum”

Baba mesleğini devam ettiren ve 5 yaşından bu yana kendir ipi üretimi yapan 67 yaşındaki Mehmet Ali Macit, “Burada kendir ve köşker işi yapıyoruz. Fabrikaların tekstil atıklarını burada dönüştürerek, kendir ipi haline getiriyoruz. Bu iplerle genelde hayvanları bağlıyorlar, bazı bağlama işlerine yarıyor ve her türlü işlerde kullanılabilir. Baba mesleği olarak çocukluktan bu yana yapıyoruz. Toplamda 100 yıldır bu işi yapıyoruz diyebilirim. 5 yaşında başladım ve 60 yıldır bu işi yapıyorum. Fabrikalardan atık tekstil atıklarını alıyoruz. Bir taraftan bağlanıp ince ince iplik halinde açılır, ondan sonra yumak halinde sarılır, yumak halinde sarıldıktan sonra eğrilir ondan sonra da kendir ipi haline gelir. Toplamda 56 kişiyle yapılan bir iş” dedi.



“Bu mağara 200 yıllık”

200 yıllık bir mağarada üretim yaptıklarını ifade eden kendir ustası Mehmet Ali Macit, “Bu mağara nereden baksan 200 yıllık bir mağaradır. Şuanda bu mağarada toplam 40 kişi çalışıyoruz. Bir çileden bir işi var bir de bobinden olan bir iş var. Çileden yapılan işi çeşidi hemen hemen bitme noktasına geldi. Bobinden yapılan yani köşker işi ise insan gücüyle yapılabilen bir iş. Köşker ipinin ham maddesi bobin olarak fabrikalardan gelir, burada bükülür. 2 kişi bobindeki ipi söker, önce ters çevrilir sonra doğru çevrilir en sonunda da köşker olur. Talebi çok fazla var. Meslek bitmek üzere. Bu mesleğin son temsilcileri bizleriz. Bizden sonra bu işi yapacak olan çocuklar var ama bu işi yaparlar mı yapmazlar mı bilemem. 200 yıllık mağarada bir asırdan beri bu iş yapılıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.