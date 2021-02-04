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Önce duraksadı sonra kaçtı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hızla çarptıktan sonra kaçtı Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın 10 günlük yaşam savaşını kaybetti Kaza anı saniye saniye kaydedildi

İHA

Önce duraksadı sonra kaçtı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına hızla çarptıktan sonra kaçtı Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın 10 günlük yaşam savaşını kaybetti Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın, bir aracın çarpması sonucu kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza yapan sürücünün ise önce duraksadığı sonra da kaçtığı ortaya çıktı.
Kaza, yaklaşık 10 günce Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde simit almak için evinden çıkan Fatma Neslihan Özdere (49), yolun karşına geçmek istedi. Bu esnada kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen panelvan tipi araç, talihsiz kadına çarparak metrelerce sürükledi.

Sürücü önce duraksadı sonra kaçtı
Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Özdereye'ye çarpan araç sürücü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Neslihan Özdere'yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özdere, hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süreçte yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.
Öte yandan 10 gün önce yaşanan kazadan sonra kaçan sürücü hala bulunamadı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ve sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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