2020’nin şampiyonları kuru kayısı ve Antep fıstığı Başkan Mehmet Çıkmaz: “Dünya genelindeki zorlukları aşarak kesintisiz ihracat yapıyoruz” 2020’yi artışla tamamlayan kuru meyve ihracatçıları Ocak 2021’i de artışla geride bıraktı

Dünya genelinde 94 ülkeye 240 milyon 998 bin dolarlık kuru meyve ihracatıyla 2020 yılını geride bırakan Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları 2021’in ilk ayında da yüzde 5,2’’lik önemli bir artışla bölgeden 55 ülkeye toplam 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 9,2’lik artışla kapatarak 240 milyon 998 bin dolarlık kuru meyve ihracatına imza atan kuru meyve ihracatçıları 2021 yılının ocak ayında da 18 milyon 713 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2021’in ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,2’lik artış sağlayan kuru meyve ihracatçıları bütün zorluklara rağmen ihracatını arttıran sektörler arasında yer aldı. İhracat rakamlarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz zorlu bir yılın ardından elde edilen sonucun başarılı olduğunu ifade ederek “Kuru Meyve ihracatçılarımız 2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 9,2’lik artışla 240 milyon 998 bin dolarlık ihracat yaparak kapatmıştır. 2021 yılının ilk ayında ise bölgemizden toplam 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir. Pandemi koşulları dünya genelinde göz önüne alındığında, gerek gümrüklerde gerekse birçok ülkede sokağa çıkma yasaklarının sürmesine rağmen bölgemizden gerçekleştirdiğimiz ihracatımız önemli bir artış göstermiştir. Bütün ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

2020’nin şampiyonları Kuru Kayısı ve Antep Fıstığı

Kuru meyve sektöründeki ihraç kalemleri hakkında da bilgiler veren Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2020 yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünün 92 milyon 573 bin dolarla kuru kaysı olduğunu, kuru kaysıyı 84 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığının ve 19 milyon 319 bin dolarlık ihracatla kuru incirin takip ettiğini ifade etti.

2020’de ürünlerimizi en fazla AB ülkeleri, Amerika ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri tüketti

Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen, kuru meyve ve mamullerinin 2020 yılında en fazla AB ülkelerinde tüketildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Çıkmaz “Bu süreçte AB ülkelerine toplam 106 milyon 427 bin dolar, Amerika ülkelerine 35 milyon 812 bin dolar ve üçüncü sırada yer alan Ortadoğu ülkelerine ise 25 milyon 421 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Almanya, Birleşik Devletler, İtalya ve Fransa en önemli pazarlarımızın başında geliyor

2020 yılında Güneydoğu’dan toplam 94 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirilirken bölgeden giden ürünlerimizi en çok tüketen ülkeler arasında ilk sırada Almanya 48 milyon 898 bin dolarla yer alırken, ikinci sırada ise 21 milyon 728 bin dolarla Birleşik Devletler yer aldı. Bu ülkeleri 21 milyon 279 bin dolarla İtalya, 14 milyon 892 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti ve 11 milyon 808 bin dolarla Fransa takip etti.

Ocak 2021’de 55 ülkeye Güneydoğu’dan 18 milyon 713 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının ilk ayında Güneydoğu’dan gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında da bilgi vererek, “Verimli geçirdiğimiz 2020 yılının ardından Ocak 2021 döneminde de bir hayli artışla bölgemizden sektörümüzle ilgili ürünlerimizin ihracını sağladık. 2021’in ilk ayında bölgemizden toplam 55 ülkeye 18 milyon 713 bin dolarlık kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru incir, kuru üzüm, kayısı ve zerdali çekirdeği, leblebi gibi ürünlerimizi ve diğer kuru meyve mamullerini ihraç ettik. Elbette en önemli pazarımız 2021’yılının ilk ayında da değişmedi. AB ülkeleri yine ilk sırayı alarak Ocak 2021’de bu ülkelere 8 milyon 707 bin dolar, Amerika Ülkelerine 2 milyon 908 bin dolar, Ortadoğu ülkelerine 1 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülke bazlı baktığımızda ise yine Almanya ilk sırada yer alırken Almanya’yı Birleşik Devletler, İtalya, Fransa ve Irak takip etti. Bir aylık süreçte toplam 55 ülkeye ihracat gerçekleştirdik” dedi.

"2020’yi başarılı tamamladık, 2021’de rekor kıracağız"

Dünya’nın her noktasında pandemiyle ilgili sıkıntıların yaşandığına da dikkat çeken Başkan Çıkmaz sürdürülebilir ihracatın gerçekleştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü, gerek GAİB, gerekse Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların aldığı önlemler ve uygulamaya koyduğu kararlarla ihracatçıların sorunlarını kısa bir süre içerisinde aştığını sözlerine ekleyerek 2021 yılında kesintisiz ihracat için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

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