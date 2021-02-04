Saldırı öncesinde güvenlik kameralarının boyandığı anlar kamerada

Gaziantep'te seyyar satıcıya pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı öncesinde sokaktaki kameraların boyanması, olay anını görüntüleyemeyen güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te seyyar satıcılık yapan 3 çocuk babası Ömer Helvacı (63) dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Aydın Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda tüfekten çıkan saçmaların başından yaraladığı Ömer Helvacı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası saldırganlar hızla koşarak kaçarken, çevredeki esnafın ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan ve inceleme yürüten polis ekipleri, saldırganların kimlik ve eşkalini belirlemek için olay yerindeki kameraları incelemek istediğinde büyük bir şok yaşamıştı. Olay yerini ve çevresinde bulunan toplam 16 kameranın da boyalı olduğunu gören ekipler, olaydan önceki gece saat 02.00 sıralarında olay yerine gelen maskeli 2 kişi tarafından kameraların boyandığını tespit etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli saldırganların ellerindeki demir çubuğa bağladıkları fırça ile kameralara uzandığı ve boyadığı belirlendi. Maskeli şahısların kameraları boyama görüntüleri ise olayı görüntüleyemeyen güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan yaşanan saldırı öncesindeki kamera boyama olayı ile ilgili soruşturma derinleşirken, saldırganların ve kameraları boyayan şahısların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.