Bakan Yardımcısı Tancan, enerji yatırımlarını anlattı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep’e yapılan ve yapılacak olan enerji yatırımlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep’in enerjideki alt yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Tancan, şehrin enerji alanındaki eksikliği ve yatırımları konuşmak için Gaziantep Valisi Davut Gül koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Sermet Atay Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ve basın mensupları katıldı.



“Gaziantep Büyürse Türkiye büyür”

Gaziantep’in önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Tancan, “Gaziantep, sanayisi, doğası, tarihi, kültürü, turizmi, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle her zaman daha ileriyi hedefleyen bir şehir. Gaziantep büyürse, Türkiye büyür, Gaziantep kalkınırsa, Türkiye kalkınır. Bizler de Bakanlık olarak şehrimizin enerji ve tabii kaynaklarla ilgili her türlü sorununun çözülmesi için gerek sayın valimiz, vekillerimiz gerekse yerel yönetimlerimizle iş birliği halindeyiz. Bizlere yansıyan taleplerin ivedilikle çözümü için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.



“Trafolarımız şehrin elektrik ihtiyacı için yeterli”

Trafoların şehrin elektrik ihtiyacı için yeterli olduğunu ifade eden Tancan, “Elektriğin otobanları olarak adlandırdığımız iletim hatlarının geliştirilmesi için bir kamu şirketi olan TEİAŞ eliyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde 11 trafo merkezinde toplamda 3 bin 027 MVA güç trafosu bulunuyor. Bu trafolar 380 KV seviyesindeki üç ayrı iletim hattıyla besleniyor. Trafolarımız şehrimizin mevcut elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda yeterli kapasiteye sahip. Ayrıca arızi durumlar için yedek kapasitemizi de hazırda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.



“TEİAŞ’in Gaziantep’te 326 milyon TL’lik projesi bulunuyor”

TEİAŞ’in Gaziantep’te 326 milyon TL değerinde projesi bulunduğunu ifade eden Tancan, “TEİAŞ’ın şehrimizde toplam 326 milyon TL proje bedelli 21 projesi bulunuyor. Gaziantep ekonomisiyle her geçen gün büyüyor. Bu artan talebin karşılanması için üç trafo merkezinin daha ihalesini yaptık. Tesis çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.



“Yeni yapılacak Trafo merkezlerimizin yapımı sürüyor”

Bunlardan ilki şehrimizin kuzeydoğusunda yapımı devam eden 50 bin konutumuzun ihtiyacını karşılayacak Kuzeyşehir Trafo Merkezi. İkincisi, BUSEM Sanayi Sitemizin enerji talebini karşılayacak Taşlıca Trafo Merkezi. Üçüncüsü ise şehir merkezimizin enerji talebini daha güvenli ve kaliteli bir şekilde karşılayacak Gaziantep GIS Trafo Merkezi. Ayrıca, şehrimizin güneyinde kurulması planlanan yeni organize sanayi bölgeleriyle, yerleşim yerlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak Polateli Trafo Merkezimizin de ihale hazırlık çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde inşallah ihale ilanına çıkacağız” dedi.



“Gaziantep’e 50 MW’lik kapasite”

Güneş enerjisi santrali için Gaziantep’e 50 MW’lik kapasite ayrıldığının altını çizen Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Lisanslı üretim tarafında ise biliyorsunuz önümüzdeki aylarda Mini YEKAGES yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Toplam bin MW’lık kapasite tahsisi belirledik. Yarışma ilanına çıktık inşallah Mart ayı içerisinde başvuruları alacağız. Gaziantep’e de 50 MW’lık kapasite tahsis edildi. En düşük fiyat teklifi esasına göre yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buradan bütün kurum ve kuruluşlarımıza seslenmek istiyorum. Enerji artık bir gider kalemi değil, ticari bir gelir kalemi haline geldi. Hemşehrilerimin de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Elektrik dağıtım şirketlerimizi sürekli denetliyoruz”

Elektrik dağıtım şirketlerini sürekli denetlediklerini söyleyen Tancan, “Bilindiği üzere tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de elektrik dağıtım faaliyeti özel dağıtım şirketi tarafından yürütülmektedir. Dağıtım şirketi, dağıtım sistemini işletmek, yenilemek, gerekli yatırımları ve bakımları yapmak ve tüm kullanıcılara kaliteli hizmet sunmakla yükümlüdür. Bizler de denetleyici ve düzenleyici olarak elektrik dağıtım şirketlerimizi sürekli denetliyoruz. Kabul edilebilir kesinti sayısı ve süresinin üzerinde kesintiye sebep olan şirketlere gerekli cezai yaptırımları uyguluyoruz. Elektrik kesintileri arızalardan kaynaklandığı gibi bazen yeni şebeke yatırımları ya da rutin bakımlar nedeniyle de önceden ilan edilmek suretiyle planlı olarak da gerçekleşebiliyor. 2020’de biliyorsunuz salgın nedeniyle evlerimize kapandık. Bu durum hanede elektrik tüketimini de artırdı. Vatandaşlarımızın bu dönemde mağdur olmaması adına yatırım ve bakım çalışmalarının gerektirdiği planlı kesintiler ertelendi. Bu çalışmalar yılın sonuna doğru daha az bir zaman dilimine sıkıştırmak zorunda kaldı. Planlı kesintilerin vatandaşlarımızın günlük hayatını asgari seviyede etkileyecek şekilde planlanmasına gayret sarf ediyoruz” dedi.



“Gaziantep’in tüm ilçeleri doğalgaza kavuşuyor”

Gaziantep’in tüm ilçelerinin doğalgaza kavuşacağını belirten Tancan, “Karkamış ilçemiz hariç, Gaziantep’in tamamına doğalgazı götürdük. İnşallah Karkamış’a da 2021’de doğalgaz arzını sağlayacağız. 2021 yılı sonu itibarı ile tüm ilçelerine doğalgaz götürülmüş il sayımız 9 olacaktır. Bu 9 ilden birisi de inşallah Gaziantep olacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Verilen sözlerin birebir takipçisi olacağız. Çünkü 2 milyon insan bize emanet biz GASKİ’ye şu yatırımı yaptık dediğimizde vatandaş diyor ki bizim elektriğimiz niye kesik” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, “Türkiye’de yaşam kalitesi yükseldi biz 80’li 90’lı yılların anlayışıyla kamu hizmeti sunma şansımız yoktur. Son 2 yılda 25 milyon TL’nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Bunların denetlendiğini biliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.